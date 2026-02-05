Borrasca Leonardo
El alcalde de Badajoz solicita autorización para el desojo de Casas Aisladas, Gévora y Valdebótoa ante el riesgo de inundación
Mientras patrullas de la Policía Local vigilan la zona, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, solicita al Inuncaex la autorización para el desalojo de varias localidades por riesgo de inundación
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha solicitado al Inuncaex la autorización para el desojo de las Casas Aisladas, Gévora y Valdebótoa.
Según el edil pacense, el riesgo de inundaciones es muy elevado. De momento, patrullas de la Policía Local se encuentran en la zona vigilando y para ayudar a la población. Además, pide colaboración y activar los recursos de emergencia necesarios.
Además, informa a través de la red social X que esta madrugada se ha realizado una evacuación voluntaria de Lebratos.
