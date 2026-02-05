Se suspenden las clases en Gévora y Valdebótoa: "Los niños están nerviosos"

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado este jueves la suspensión de las clases en el Instituto y el CEIP de Gévora debido a la evolución del riesgo de inundaciones. El alcalde, Ignacio Gragera, ha indicado que se mantiene la alerta y la evacuación y que se han activado nuevos avisos preventivos en Lebratos, Dehesilla, Campomanes y San Gabriel.

"Es un trastorno. Mi mujer está subiendo cosas arriba porque esta tarde se espera más agua y la otra vez se nos estropeó todo lo que teníamos en casa y nos daba bastante miedo", cuenta José Antonio, vecino de Gévora, tras tener que recoger a sus tres hijos después del aviso de suspensión de las clases.

José Antonio y su familia tras la suspensión de las clases. / Santi García

Como otras familias de la pedanía, reconoce que viven la situación con incertidumbre y temor. "Los niños están nerviosos; yo les intento decir que estén tranquilos porque he visto el agua así muchos años y creemos que no va a volver a pasar en el 2022".

"No tenía sentido"

Asimismo, el alcalde confirmó el cierre de estos dos centros educativos. La decisión, ha explicado, se adoptó porque "en una situación en la que pueda haber afectación por caudales" no tenía sentido mantener a los menores en las aulas.

El Ayuntamiento avisó a las familias a través de la plataforma Rayuela y el alcalde ha agradecido la "rapidez" del delegado provincial y de la consejera a la hora de trasladar el aviso. El alumnado permaneció en los centros hasta que los padres fueron a recogerlo, con presencia policial para garantizar una salida ordenada.

Además, se contó con apoyo de Cruz Roja por si se producía algún "episodio de nerviosismo". Según ha señalado, en Gévora el operativo ya había concluido y los centros estaban "prácticamente vacíos y cerrados", mientras que en Valdebótoa se estaba realizando la salida en ese momento.

Avisados con antelación

Sobre el centro de educación especial Los Ángeles, ha indicado que la noche anterior ya no había residentes y que, con antelación, se comunicó a las familias que no llevaran al alumnado, por lo que el centro permanecía vacío y sin incidencias.

En cuanto a APROSUBA, el alcalde ha puntualizado que la decisión corresponde a la entidad, aunque está avisada. Aunque ha añadido que la situación es "distinta" a la del centro Los Ángeles, más cercano a la subida, en este contexto ha expresado que "tampoco deberían estar allí" y que lo más recomendable sería que las personas usuarias estuvieran en un entorno más familiar o con sus propios recursos.