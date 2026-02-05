El Banco de Alimentos de Badajoz lanza la 'Operación potito' para atender a más de 400 menores

El Banco de Alimentos de Badajoz pone en marcha una nueva ‘Operación potito’, una campaña de recogida destinada a cubrir las necesidades de los más de 400 menores de entre 0 y 3 años que atiende actualmente en la provincia.

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo este viernes y sábado en los supermercados de El Corte Inglés de Badajoz (en la plaza de Conquistadores y en la avenida Juan Carlos I).

¿Qué se necesita?

Se necesitan potitos, leche de continuación y de primera toma, cereales infantiles, pañales y toallitas.

La presidenta del Banco de Alimentos, Cristina Herrera, ha hecho un llamamiento a la generosidad de los pacenses, para que una vez más hagan gala de su solidaridad y contribuyan a que estos menores tengan una «buena alimentación» en esta etapa de crecimiento y desarrollo.

Este tipo de productos son en muchos casos inasumibles para las familias que atraviesan una situación económica complicada por sus precios y resulta fundamental la colaboración de todos para que el Banco de Alimentos pueda hacérselos llegar. «La pobreza infantil duele más y entre todos podemos aliviarla».

En los dos supermercados de El Corte Inglés habrá voluntarios para recoger las donaciones. Quien no pueda acercarse físicamente a realizar su aportación, pero quiera colaborar, puede hacerlo a través del supermercado online del Banco de Alimentos (www.bancoalimentosbadajoz.org).

Esta campaña es una iniciativa que solo lleva a cabo el Banco de Alimentos de Badajoz, que, en total, atiende a unos 9.000 usuarios a través de diferentes entidades. En unos casos, se entregan los productos para consumo (como en centros de mayores, comedores sociales...) y en otros, para el reparto a las familias (como las Cáritas parroquiales).

Sello ‘Dona con confianza’

La gestión del Banco de Alimentos ha sido reconocida recientemente con el sello ‘Dona con confianza’, que otorga la Fundación Lealtad. «Es muy importante para nosotros, porque acredita la transparencia con la que trabajamos y que lo que se dona llega a quienes lo necesitan», destaca su presidenta.

Este sello se concede a las entidades que, una vez auditadas, se constata que cumplen con los nueve principios de transparencia y buenas prácticas, garantizando que cada donación se gestiona «con rigor, responsabilidad y coherencia». La concesión de este distintivo es un aval al trabajo que lleva a cabo el Banco de Alimentos de Badajoz y una razón más para que la sociedad siga apoyando su labor.