El Banco de Alimentos de Badajoz recibe 9.000 euros de las migas solidarias

Las tradicionales Migas Extremeñas Solidarias que se han convertido en un compromiso en Badajoz han completado este jueves su círculo. Esta mañana, el Banco de Alimentos de Badajoz ha recibido los 9.000 euros que se recaudaron el sábado 17 de enero en el paseo de San Francisco, donde se celebró esta actividad, en la que se repartieron 2.600 raciones de este plato, acompañadas de vino, café o zumo y lonchas de jamón recién cortadas.

Las Migas Extremeñas Solidarias, organizadas por la asociación del mismo nombre, se han convertido en una tradición en Badajoz. La recaudación íntegra de esta cita se destina a la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz, para que pueda atender a familias faltas de recursos de la provincia.

El acto de entrega ha tenido lugar en el Banco de Alimentos. La presidenta, Cristina Herrera, ha recibido la donación de manos de Javier García y Carlos Luengo.