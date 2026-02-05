La borrasca Leonardo casi arruina la actuación de Water Closet: "Se ha rehecho el paso en dos horas"

La murga Water Closet ha vivido este viernes un serio contratiempo durante la descarga de su macropaso de Semana Santa en el Teatro López de Ayala de Badajoz.

El incidente se ha producido como consecuencia del fuerte viento, que ha provocado que parte de la estructura saliera despedida del camión en el que era transportada. Así lo ha relatado a este medio uno de sus componentes, Marcos Flores, quien ha explicado con detalle lo ocurrido y el esfuerzo posterior para reparar los daños a contrarreloj.

"Ha hecho como una cometa"

"En el transporte hemos tenido un percance con los vientos que ha habido. Teníamos puesto un plástico para que no se mojara el paso", explica Flores. Ese plástico, lejos de proteger la estructura, se convirtió en un problema: "Lo que ha pasado es que el plástico ha hecho como una cometa y se ha elevado el paso, y la mitad del paso ha salido del transporte".

El momento fue especialmente tenso cuando la estructura cayó del camión. El principal afectado por el golpe ha sido Alejandro Maya, componente de la murga y responsable de la creación de la estructura. "Alejandro Maya es el que ha recompuesto el paso" y lo ha hecho en tiempo récord, en 2 horas.

Las consecuencias materiales no tardaron en detectarse: "Se han doblado las estructuras, señala. Sin embargo, la reacción fue inmediata. "Menos mal que tenemos el Leroy Merlin aquí, si lo tuviéramos todavía en Sevilla no sé cómo lo hubiéramos resuelto", comenta.

Dos horas de trabajo intenso

En apenas dos horas, el equipo consiguió devolver el macropaso a un estado óptimo. "Sí, Alejandro es un artista. En dos horas lo ha arreglado con la ayuda de Charly", afirma Marcos.

La magnitud del trabajo previo da idea de la importancia del incidente. "La estructura ha llevado unas tres semanas", detalla Marcos Flores, mientras que la parte artística ha supuesto meses de dedicación: "La decoración del peso lleva tres meses de trabajo". El autor de esa decoración es Carlos Sánchez, conocido en el grupo como Charly: "Lo ha tallado a mano… Charly Sánchez, el sevillano".

A pesar del susto, el tono final es de alivio: "Gracias a Dios y gracias a nuestra patrona". El macropaso de Water Closet, incluso más grande que el del Descendimiento de San Andrés, ya ha salido al templo murguero justo a tiempo para su estreno en el Carnaval de Badajoz.

El incidente ha quedado como una anécdota más en el camino de una murga que, una vez más, ha demostrado que su mayor fortaleza es el trabajo en equipo y la capacidad de reacción ante la adversidad.