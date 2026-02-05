En Directo
Comba 2026
EN DIRECTO | Sigue todo lo que ocurre en la tercera preliminar del Concurso de Murgas de Badajoz 2026
Conoce todos los detalles de lo que ocurra en el teatro López de Ayala
La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.
Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.
21 agrupaciones competirán sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final.
Las tres primeras noches de preliminares actuarán 5 murgas, mientras que el viernes, la cuarta y última noche de la primera fase, actuarán 6 grupos. De todos ellos, solo 12 conseguirán su ansiado pase a la segunda ronda.
El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.
Este es el orden de actuación en la fase de preliminares:
Martes 3:
- Sa Tersiao
- Se mace tarde
- Al Maridi
- Gitano y de Badajó
- Los Mirinda
Miércoles 4:
- Los Lingartos
- Los Rayanos
- Valentín, entrenador infantil
- Los Cacos
- Los Chungos
Jueves 5:
- Murguer Queen
- Yo no salgo
- Water Closet
- Los Minifolk
- Marwan
Viernes 6:
- De Turuta Madre
- La Castafiore
- Los Camballotas
- Los Deskaraos
- Los Escusaos
- Las Chimixurris
Una noche de mucho nivel
La noche del jueves 5 de febrero estaba anotada en las agendas de muchos carnavaleros y aficionados. Es una de las primeras sesiones que colgaron el cartel de no hay entradas el pasado viernes cuando se pusieron a la venta las localidades de esta fase.
Muchos pacenses acudieron en masa a la plataforma online para comprar sus entradas para esta noche seducidos por un gran cartel. La presencia de Marwan, vigentes campeones; de Water Closet, tres veces ganadores del Comba; y Yo no salgo, murga habitual en la Gran Final, entre otras participantes.
Este es el orden de actuación de la tercera preliminar del Comba 2026:
- Murguer Queen
- Yo no salgo
- Water Closet
- Los Minifolk
- Marwan
