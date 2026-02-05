EN DIRECTO | Sigue todo lo que ocurre en la tercera preliminar del Concurso de Murgas de Badajoz 2026

La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.

Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.

21 agrupaciones competirán sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final.

Las tres primeras noches de preliminares actuarán 5 murgas, mientras que el viernes, la cuarta y última noche de la primera fase, actuarán 6 grupos. De todos ellos, solo 12 conseguirán su ansiado pase a la segunda ronda.

El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.

Este es el orden de actuación en la fase de preliminares:

Martes 3:

Sa Tersiao

Se mace tarde

Al Maridi

Gitano y de Badajó

Los Mirinda

Miércoles 4:

Los Lingartos

Los Rayanos

Valentín, entrenador infantil

Los Cacos

Los Chungos

Jueves 5:

Murguer Queen

Yo no salgo

Water Closet

Los Minifolk

Marwan

Viernes 6:

De Turuta Madre

La Castafiore

Los Camballotas

Los Deskaraos

Los Escusaos

Las Chimixurris