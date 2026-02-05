La directora Nodoka Okisawa se vuelve a poner al frente de la Oex en un concierto en Badajoz

Nodoka Okisawa volverá a compartir escenario, cinco años después, con la Orquesta de Extremadura (Oex) como directora invitada del concierto que este jueves por la tarde (20.00 horas) ofrecerá en el palacio de congresos de Badajoz. Con el título ‘Reescribir lo heredado’, el repertorio incluye obras de los compositores Prokófiev, Ibert, Ravel y Poulenc.

El programa presenta la perspectiva de Serguéi Prokófiev sobre cómo habría escrito Haydn si hubiera vivido en el siglo XX. Eso en cuanto a la Sinfonía n.º 1 en re mayor, op.25, ‘Sinfonía Clásica’, que se interpretará en primer lugar, considerada una de las primeras obras pertenecientes al neoclasicismo musical del siglo XX pese al sobrenombre que le dio Prokófiev.

El concierto continuará con tres obras de compositores franceses: ‘Divertissement’, de Jacques Ibert, una suite en seis movimientos orquestación brillante y fantasiosa por su humor, parodia, ritmos vivos; la ‘Pavana para una infanta difunta’, de Maurice Ravel, que evoca la digna elegancia y el ambiente de la corte española que se podía apreciar en los cuadros de Velázquez; y la ‘Sinfonietta’, de Francis Poulenc, su única obra sinfónica, una pieza ligera que marca su plena madurez estilística tras su éxito con el ballet Les biches y consolidó su proyección internacional.

Nodoka Okisawa, que debutó con la Orquesta de Extremadura en 2021, es directora titular de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Kioto, aunque ya acumulaba méritos notorios como el ‘Grand Prix’, el premio de la orquesta y del público del Concurso internacional de jóvenes directores de orquesta de Besançon, en 2019, el Concurso Internacional de Música de Tokio, el «Premio Hideo Saito Memorial Fund» de la Fundación Sony Music, o recibir la invitación al Festival de Matsumoto por su fundador, Seiji Ozawa. De 2020 a 2022 residió becada en la Academia Karajan de la Filarmónica de Berlín y fue asistente de Kirill Petrenko.

Este concierto se repetirá en el palacio de congresos de Villanueva de la Serena mañana (20.00 horas).

Las entradas, a un precio de 18 euros, para ambos recitales están disponibles en la taquilla en internet de la Oex o en las ventanillas de los palacios de congresos los días de los conciertos desde las 18.30 horas.