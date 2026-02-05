El Gévora afronta su primer partido de seis puntos

El Gévora afronta este domingo (Municipal de Montehermoso, 16.30) el primer partido de peso en su primera temporada en Tercera Federación. El cuadro verdinegro visita al Montehermoso en un duelo directo por la permanencia en el que sumar la victoria supondría una victoria de seis puntos. Y es que, mientras que los hombres de Martín Fernández se ubican en decimoquinta posición con 15 puntos, el conjunto cacereño se sitúa decimoséptimo con 12.

El último duelo del Gévora se cerró con un empate a cero que no reflejó el buen hacer de los pedáneos en el partido. El Villanovense visitaba el Municipal y fue superado por su rival, que falló un penalti, gozó de varias acciones de gol muy claras y estrelló un balón en la madera en los últimos minutos del duelo.

El Gévora tendrá delante a un Montehermoso que, pese a su situación clasificatoria, no llega al partido en mal momento. Los cacereños acumulan cuatro encuentros consecutivos sin perder tras empatar ante Jerez, Jaraíz y Calamonte y después de sacar la victoria en casa ante la Puebla.

Como argumento positivo, el conjunto verdinegro se agarra al último duelo entre los dos equipos. En la cuarta jornada, un tanto de Bachuri en el descuento supuso la segunda victoria del Gévora en Tercera tras un disputado encuentro que cayó del lado local.