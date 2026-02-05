El Museo Luis de Morales muestra las obras premiadas en los JABA 2025

El Museo de la Ciudad Luis de Morales ha inaugurado la exposición con el resultado del XIX Certamen Transfronterizo de Creaciones Jóvenes de Badajoz. Los premios JABA se han concedido en las especialidades de audiovisuales, cómic, diseño gráfico, escultura, fotografía, fotoperiodismo y pintura. Son 85 obras artísticas las que se encuentran desde este jueves por las paredes del museo.

Durante el evento, la concejala de Juventud, Mariema Seck, ha resaltado la "creatividad" de los jóvenes y la "emoción" de cada una de las obras. La muestra es un escaparate del talento juvenil emergente de Extremadura y el Alentejo portugués en edades comprendidas de entre los 13 a los 35 años. A lo que Seck ha comentado que "se nota la mezcla al tener temas y formas diferentes de contar".

"Las categorías que tenemos no solo son formatos, sino formas de expresar identidad, lanzar preguntas y contar al mundo todo lo que vemos. Gracias a todos los artistas, porque crear ya es un acto valiente, y contarlo al público lo es todavía más. Cada pieza que hay aquí es una voz que ha decidido no quedarse en silencio", ha destacado la concejala.

La exposición continuará hasta el próximo viernes 27 de febrero en horario de mañana de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, y sábados y festivos de 10.00 a 14.00 horas. En jornada de tarde de miércoles a sábado de 17.30 a 19.30 horas.

Jóvenes artistas

Sofía Membrives Alfonso ha obtenido un premio a la mejor escultura con '¿Echamos una partida?'. La joven de 20 años estudia un grado de deporte superior. "Me inspiré en una de las armas con la que se juega a un deporte alternativo llamado Jugger", comenta la joven de 20 años que estudia un Grado Superior de Deporte. Además, también ha obtenido una mención de honor con la escultura ‘Aeroelástico’.

Fiorella Martín Bayón ha sido ganadora del premio a la mejor imagen de fotoperiodismo junior 'Cast in the Beach'. La artista de 14 años cuenta que paseando por la playa de Punta Umbría encontró una colonia de gatos. "Lo ví e hice la foto". Tambien ha ganado a la mejor fotografía junior con 'Tiovivo 1492' en Palos de La Frontera.

Otra de las jóvenes artistas ha sido Myriam Díaz, de 16 años. Presentó al concurso su obra audiovisual 'El ruido del silencio', donde ha querido transmitir la importancia de escucharse a uno mismo. "Vivimos en una sociedad en la que todo pasa muy rápido y no tenemos tiempo de pararnos a pensar en lo que nos pasa. Cuando quieres estar solo te preguntan si estás bien, pero una forma de conocernos es estar solos con nosotros mismos", ha destacado.

Jaime Griñón expone en la pared del museo la fotografía 'Luces entre páginas y una mirada', que representa el pasar del tiempo. Se inspiró en los planos detalle del brillo de los ojos.

Fernando Pachón ha fotografiado una calle del pueblo de su madre, Fuentes de León. "Siempre cuando voy en verano paso por ahí, me llamó la atención esas casas típicas de pueblo, con las botellas en la puerta y le hice una foto".

Elena Reina también presentó al concurso una de las calles de San Benito de la Contienda, el lugar donde se criaron sus abuelos. En la imagen aparece uno de sus familiares paseando por la calle. "Quería transmitir cómo vivían nuestros abuelos".

Premiados 2025

En la especialidad audiovisual, Roberto Palomo Fermoselle ha sido premiado con 'Hijas del Olvido' y en la categoría Junior, Carla Forero Díaz con 'Ensayo dejar de ser'. En cuanto al premio al mejor cómic Alejandro Martín González ha sido seleccionado con 'Tierras Salvajes'. Para el diseño gráfico, Clara Díez Fernández y su 'Rompiendo el molde'.

El premio a la mejor fotografía ha sido para Patricia González Escarcena y ‘Un segundo antes del invierno’. La mejor imagen de fotoperiodismo ha sido para Roberto Palomo Fermoselle y su ‘Operativo con la caza furtiva en Extremadura’. Por otro lado, en la categoría de escultura junior, Gema Isabel Rodríguez Vázquez ha ganado con ‘Rebelión’.

En cuanto a la pintura, Carla Forero Díaz ha obtenido una mención de honor junior con ‘Anatomía de una soledad compartida’. También Lucía Tabares Madera con ‘Palacio de la Magdalena’. Y el premio junior para esta especialidad se lo ha llevado Javier Páez Tortolero y su ‘Hope in Darkness’. La mejor pintura ha sido para la artista Carmen de Matos Cabanillas con ‘Sin presencia’. Además, el jurado ha concedido un especial a ‘Anita’ de David Palomero Gómez.