Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Los vecinos de La Bazana y Valuengo deben dirigirse al polideportivo Francisco Rivera Montero de Jerez de los Caballeros, según el mensaje de evacuación enviado por el Centro de Emergencia 112, que ha enviado un Es-Art. Cinco autobuses se han desplazado hasta las pedanías para trasladarlos, pero apenas una docena de personas se han subido

Mientras patrullas de la Policía Local vigilan la zona, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, solicita al Inuncaex la autorización para el desalojo de varias localidades por riesgo de inundación

Esta sesión ha dejado actuaciones sólidas, críticas sociales, humor político y un estreno prometedor

La campaña se desarrolla este viernes y sábado en los dos supermercados de El Corte Inglés. Se necesitan potitos, leche de continuación, cereales infantiles, pañales y toallitas

Los voluntarios de la AECC ofrecen información a los estudiantes sobre métodos saludables y estilos de vida, además de fomentar las salidas profesionales científicas para la investigación