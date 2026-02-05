Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Vídeo | Acceso a Valuengo durante la evacuación

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Evacuados 600 vecinos de Valuengo y La Bazaga (Jerez de los Caballeros) por el riesgo de inundaciones

Los vecinos de La Bazana y Valuengo deben dirigirse al polideportivo Francisco Rivera Montero de Jerez de los Caballeros, según el mensaje de evacuación enviado por el Centro de Emergencia 112, que ha enviado un Es-Art. Cinco autobuses se han desplazado hasta las pedanías para trasladarlos, pero apenas una docena de personas se han subido

El alcalde de Badajoz solicita autorización para el desojo de Casas Aisladas, Gévora y Valdebótoa ante el riesgo de inundación

Mientras patrullas de la Policía Local vigilan la zona, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, solicita al Inuncaex la autorización para el desalojo de varias localidades por riesgo de inundación

La segunda preliminar del Comba 2026 tiene nombres propios: Pedro, Valentín y María

Esta sesión ha dejado actuaciones sólidas, críticas sociales, humor político y un estreno prometedor

El Banco de Alimentos de Badajoz lanza la 'Operación potito' para atender a más de 400 menores

La campaña se desarrolla este viernes y sábado en los dos supermercados de El Corte Inglés. Se necesitan potitos, leche de continuación, cereales infantiles, pañales y toallitas

"El 90% de los cánceres se producen por riesgos que podemos controlar"

Los voluntarios de la AECC ofrecen información a los estudiantes sobre métodos saludables y estilos de vida, además de fomentar las salidas profesionales científicas para la investigación

