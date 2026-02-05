Así quedan las votaciones del Jurado La Crónica tras la segunda sesión de preliminares del Comba 2026
El Jurado La Crónica continúa con su labor particular en el Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026. Estos cinco aficionados, murgueros y ex miembros del jurado oficial del concurso emiten cada noche la puntuación sobre las actuaciones de los grupos participantes.
Cada uno de los miembros tienen posibilidad de votar del 0 al 80 a cada murga lo que supone que por cada pase pueden optar a un total de 400 puntos.
Tras recibir todas las puntuaciones de la primera preliminar por parte del Jurado La Crónica así queda el ranking:
- Al Maridi - 322
- Los Mirinda - 284
- Los Muraniños (Valentín, entrenador infantil) - 279
- A Contragolpe (Gitano y de Badajó) - 274
- Los Chungos - 263
- Los Rayanos - 256
- Los Lingartos - 228
- Sa Tersiao - 189
- Murga de Calamonte (Los Cacos) - 187
- Se Mace Tarde - 179
