Así quedan las votaciones del Jurado La Crónica tras la segunda sesión de preliminares del Comba 2026

Se Mace Tarde en la primera preliminar del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Jonás Herrera

Badajoz

El Jurado La Crónica continúa con su labor particular en el Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026. Estos cinco aficionados, murgueros y ex miembros del jurado oficial del concurso emiten cada noche la puntuación sobre las actuaciones de los grupos participantes.

Cada uno de los miembros tienen posibilidad de votar del 0 al 80 a cada murga lo que supone que por cada pase pueden optar a un total de 400 puntos.

Tras recibir todas las puntuaciones de la primera preliminar por parte del Jurado La Crónica así queda el ranking:

  1. Al Maridi - 322
  2. Los Mirinda - 284
  3. Los Muraniños (Valentín, entrenador infantil) - 279
  4. A Contragolpe (Gitano y de Badajó) - 274
  5. Los Chungos - 263
  6. Los Rayanos - 256
  7. Los Lingartos - 228
  8. Sa Tersiao - 189
  9. Murga de Calamonte (Los Cacos) - 187
  10. Se Mace Tarde - 179
Clasificación del Jurado La Crónica tras la segunda jornada de preliminar del Concurso de Murgas de Badajoz 2026. / La Crónica

