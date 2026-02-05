La segunda preliminar del Comba 2026 tiene nombres propios: Pedro, Valentín y María

El teatro López de Ayala volvió a vestirse de Carnaval para acoger la segunda jornada de preliminares del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026, una noche marcada por la variedad temática, el compromiso social y el humor político. Pero sobre todo, en esta velada han destacado tres nombres propios: Pedro, Valentín y María.

Sobre las tablas desfilaron Los Lingartos, Los Rayanos, Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños), Los Cacos (Murga de Calamonte) y Los Chungos.

Los Lingartos

La sesión ha arrancado con Los Lingartos, que han abierto la noche y la recepción del Hotel Lisboa con su tipo de monstruos. La agrupación apostó por pasodobles cargados de contenido social, abordando en el primero la salud mental y denunciando las listas de espera para acceder a especialistas, mientras que el segundo centró su crítica en el conflicto en Palestina, utilizando el miedo como hilo conductor para reforzar su mensaje.

Los Lingartos en su pase de preliminares en el Comba 2026. / Andrés Rodríguez

En los cuplés, el humor político ha vuelto a cobrar protagonismo con referencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la actualidad provincial. El popurrí ha destacado por su teatralidad y por un recorrido por "los monstruos" de la sociedad actual, combinando sátira política y guiños carnavaleros. En el inicio de esta parte del repertorio usaron una de las coplillas más conocida de la extinta murga Los Niños cuando en 2006 fueron de monstruos.

Aunque musicalmente mantuvieron un gran nivel, su conexión con el público no alcanzó la intensidad lograda en ediciones anteriores, posiblemente condicionados por su posición al inicio de la sesión.

Debut de Los Rayanos

El relevo lo tomaron Los Rayanos, debutantes en el Comba que llegaban con componentes experimentados procedentes de otras agrupaciones. Su tipo, de hojas de marihuana, bajo el lema de "la compañía de María", ha conseguido una conexión inmediata con el público. La presentación, con guiños musicales a canciones que llevaban el nombre de María, ha marcado el tono desenfadado de una actuación con mucho humor.

Los Rayanos en las preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Sus pasodobles mostraron un doble enfoque: por un lado, una crítica a las drogas como trampa vital y, por otro, un emotivo homenaje a Robe Iniesta, icono musical extremeño. Los cuplés mantuvieron el tono satírico con referencias políticas y eclesiásticas, mientras que el popurrí fue uno de los momentos más celebrados de la noche, con letras cargadas de ironía social y referencias a la actualidad política regional.

La experiencia sobre el escenario y la respuesta del público sitúan a Los Rayanos como una de las revelaciones del concurso.

Valentín, entrenador infantil

Justo antes del descanso ha llegado Valentín, entrenador infantil, propuesta de Los Muraniños, una de las agrupaciones más queridas y tradicionalmente finalista del Comba. Convertidos en entrenadores de fútbol base, ofrecieron una actuación cargada de humor costumbrista y referencias al deporte de barrio.

En su primer pasodoble lo dedicaron a los entrenadores que marcan la vida. Han relatado que Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, siente devoción por Guardiola, haciendo referencia a la presidenta de Extremadura, pero recordaban que él era mucho más de Simeone porque "ha ido de partido en partido". En el otro pasodoble lo centraron en la desaparición de Mario Bros durante la Feria de San Juan 2025 y explicaron que era normal que se perdiese con la suciedad que hay en las tuberías de la ciudad.

Valentín, entrenador infantil, durante su actuación en las preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

En el popurrí han decidido cantarle al tipo, recreando situaciones surrealistas en el ámbito deportivo como el minuto de silencio en honor a Raimundo, su único socio, que solo duró 30 segundos.

Sin embargo, el final ha dejado entrever un posible adiós de la agrupación, con letras que sonaron a despedida. Le han puesto el "broche a una temporada" y en lenguaje futbolero han agradecido el apoyo de su afición. En esta ocasión, la despedida ha sonado más a despedida que nunca: "El saco de balones cada vez pesa más", han cantado y han aseverado que la posición en este concurso no les obsesiona porque dicen que "tú ya me tienes ganado y el resultado nos da igual".

Los Cacos (Murga de Calamonte)

Los Cacos, la murga llegada desde Calamonte, ha levantado el telón tras el descanso. Sus componentes han irrumpido en el concurso con un tipo de zorros ladrones. Musicalmente, demostraron solvencia, destacando especialmente en afinación y potencia vocal.

Los Cacos (Murga de Calamonte) en la segunda preliminar del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Sus pasodobles han abordado temas delicados como la violencia sexual y el papel de la figura materna, mientras que el popurrí ha combinado crítica política, defensa social y humor, presentándose como una agrupación con margen de crecimiento y potencial para futuras ediciones.

Los Chungos

El cierre de la segunda preliminar ha corrido a cargo de Los Chungos, que regresaron con su habitual apuesta por la sátira política, esta vez encarnando al presidente del "Desgobierno de España", Pedro Sánchez, bajo el sobrenombre de Il Divo. Su puesta en escena, con un cuidado disfraz y una caracterización minuciosa, han vuelto a conquistar al público.

Los Chungos se meten en el papel de Pedro Sánchez en el Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Los pasodobles repasaron la trayectoria política del personaje y lo enfrentaron irónicamente a líderes internacionales, mientras que el popurrí se convirtió en un repaso mordaz a la actualidad nacional y regional, con referencias a diferentes figuras políticas y acontecimientos recientes. La actuación confirmó la buena conexión de la agrupación con el público, que ya respondió de forma similar en ediciones anteriores.

En el ecuador de las preliminares

Con la actuación de Los Chungos se ha cerrado el telón de una noche intensa y la fase de preliminares llega a su ecuador. Esta segunda preliminar del Comba 2026 ha dejado actuaciones sólidas, debutantes con aspiraciones y la sensación de que el nivel del concurso continúa creciendo.

El López de Ayala volverá a abrir sus puertas para la siguiente jornada de preliminares, en la que participarán Murguer Queen, Yo no salgo, Water Closet, Los Minifolk y Marwan, en una edición que promete seguir ofreciendo espectáculo y manteniendo viva la esencia del Carnaval pacense.