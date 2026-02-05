«Es más traumático lo que te encuentras al volver que el propio desalojo»: la comunidad Arca de Noé alojada de nuevo en el albergue El Revellín

La comunidad terapéutica Arca de Noé, ubicada en la zona de las casas aisladas de Gévora, ha vuelto a ser desalojada esta mañana ante el riesgo de inundaciones. Sus usuarios y monitores han sido trasladados al albergue municipal de El Revellín, en Badajoz, siguiendo el protocolo de seguridad activado por el ayuntamiento.

Juan Carlos Morillo Lorenzo, uno de los monitores del centro de rehabilitación, explica que ya el miércoles pasado fueron desalojados por la misma causa. “Es verdad que dejamos nuestras instalaciones con cierta pena, pero así estamos más seguros gracias al apoyo del ayuntamiento y de Cruz Roja”, señala. Reconoce que el desalojo no les ha cogido por sorpresa, ya que desde el día anterior estaban recibiendo avisos de salida voluntaria. “Yo esto ya lo esperaba. Siempre es mejor prevenir que curar”, afirma.

Un recuerdo muy presente

La orden de evacuación obligatoria llegó en torno a las 9.30 de la mañana, cuando la Guardia Civil se personó en las instalaciones para indicar que debían abandonar el recinto. La experiencia de 2022 pesa todavía en su memoria: “Vivimos algo muy parecido y fue muy traumático. En cuestión de media hora el agua entró y alcanzó medio metro de altura. Cuando regresamos, aquello estaba totalmente destrozado”, recuerda Juan Carlos.

Usuarios de la comunidad terapéutica Arca de Noé acceden al albergue El Revellín. / Santi García

Por eso, aunque el traslado supone incomodidad, el temor principal es otro: “Esperamos que no haya inundación. Es más traumático lo que te encuentras cuando vuelves que el propio desalojo”, subraya.

Protocolo preventivo

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Juancho Pérez, ha explicado a este diario que la situación actual es de intranquilidad, pero que se ha optado por la prevención. En este sentido, ha señalado que se ha repetido el protocolo aplicado la semana pasada, trasladando a los usuarios a un lugar "seguro", en este caso el albergue de El Revellín.

Juan Carlos Morillo, monitor de la comunidad terapéutica Arca de Noé, delante del albergue en el que han sido realojados. / Santi García

El dispositivo municipal mantiene la vigilancia en las zonas sensibles ante la evolución de los caudales, mientras los usuarios del centro permanecen realojados a la espera de que mejore la situación.