Vecinos de las casas aisladas de Gévora pasan la noche en vela pendientes del río: «Hemos estado desesperados, sin saber qué podía pasar»

Los vecinos de las casas aisladas de Gévora han vivido una noche de máxima tensión, pendientes de la evolución del temporal y de la crecida de los cauces. Aunque algunos residentes abandonaron sus viviendas de forma preventiva tras los avisos recibidos, la preocupación se ha mantenido durante toda la madrugada ante la subida del nivel del agua.

Susana, vecina de Gévora, ha seguido de cerca la situación, ya que sus suegros residen en una de estas viviendas. Explica que la noche ha sido “en vilo”, con la mirada puesta tanto en el regato cercano como en los ríos Gévora y Zapatón, que son los que están registrando las principales crecidas. Según detalla, durante la madrugada el agua ha subido de forma notable, hasta situarse “a un palmo de la carretera”.

“La verdad es que hemos pasado la noche desesperados, sin saber qué podía pasar”, relata. La familia confía en que el nivel baje en las próximas horas y que no se registren más precipitaciones intensas que puedan provocar un desbordamiento.

Pendientes del pantano de Villar del Rey

Los suegros de Susana abandonaron ayer la vivienda por precaución, mientras el resto de la familia ha permanecido en vela siguiendo la evolución de la situación. Con la mejora momentánea del tiempo, esta mañana se disponían a regresar a la zona para comprobar el estado de la casa. “Ahora que parece que se ha abierto el cielo, vamos a ver cómo está aquello”, explica.

A lo largo de la mañana esperan también información de la Confederación Hidrográfica, ya que el pantano de Villar del Rey, conocido como Peña del Águila, está desembalsando gran cantidad de agua. Según apunta Susana, esa es ahora una de las principales preocupaciones, por el efecto que pueda tener aguas abajo.

Más familias que optaron por salir

A unos cien metros de la vivienda de sus suegros residen también sus sobrinos, que ayer decidieron abandonar la casa por miedo, especialmente por la presencia de niños pequeños en la familia. Como ellos, otros vecinos de las casas aisladas han optado por salir de forma preventiva ante el riesgo de inundación.

La evolución de las lluvias y de los caudales marcará las próximas horas en una zona que ya ha sufrido inundaciones en episodios anteriores y donde cada aviso meteorológico vuelve a activar la inquietud entre los residentes.