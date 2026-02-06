Badacards: El Carnaval de Badajoz se convierte en un álbum de cromos

El Carnaval de Badajoz ya tiene su propio álbum de cromos para coleccionar. Se llama ‘Badacards’ y recoge en imágenes las historias y trajes del gran desfile.

El pasado martes, el equipo de ‘Locos por los cromos’ abrió un punto de venta oficial en el centro comercial El Faro. Según cuenta uno de los participantes en este proyecto, Esteban Méndez, es un álbum «como los coleccionables de cuando eras pequeño», donde cada comparsa «tiene su página y sus cromos». En cada sobre vienen siete cromos barajados de forma aleatoria. «No se sabe qué te va a tocar». En el álbum aparecen 45 comparsas, 6 grupos de artefactos, un grupo de animación y también se han añadido los últimos pregoneros del Carnaval. Las comparsas tienen diez imágenes cada una que ellos mismos han elegido para incluir a la colección.

Álbum de cromos del Carnaval de Badajoz. / Cedida

En este proyecto, además de ‘Locos por los cromos’, han participado el Ayuntamiento de Badajoz y la Falcap. Méndez comenta que la idea surgió debido a la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, ya que, el pasado año, se les ocurrió poner a la venta un álbum de cromos de esta festividad tan popular en la localidad y agotaron toda la producción. Debido al éxito fueron un paso más allá y pensaron en aplicar la misma idea en otra fiesta cultural de Extremadura. Entonces apostaron por el Carnaval de Badajoz. En el pasado mes de septiembre ‘Locos por los cromos’ comenzó a trabajar con la Falcap y el Ayuntamiento de Badajoz. Las comparsas eligieron las imágenes que iban a incluir en los cromos y el ayuntamiento puso a disposición otras propias para aportar a la colección.

Puntos de venta

El álbum de ‘Badacards’ también se puede adquirir en librerías Colón y Abecedario Central y Valdepasillas. Por otro lado, el estanco 30 y 24 horas de Sinforiano y Los Naranjos, y en las copisterías Be to be de Menacho y Valdepasillas, y en el quiosco Ronda del Pilar. Tiene un precio de 14,95 euros, y por esta compra vienen cinco sobres de regalo. El valor de los sobres son dos euros, y cada uno contiene siete cromos.

Esteban Méndez comenta que ya hay interesados para el año que viene en convertir su fiesta en un álbum de cromos. Incluso algunas comparsas podrían comenzar a lanzar sus propias colecciones.