Frente a los 30 del día anterior
Los Bomberos atienden diez avisos por viento y agua en Badajoz
Una antena caída en los Grupos de José Antonio y un pino sobre el tejado de una casa en la carretera de Sevilla han sido algunas de las actuaciones más destacadas
Los Bomberos de Badajoz han realizado, hasta el momento, diez intervenciones por incidencias relacionadas con el temporal, una cifra inferior a las 30 salidas que se registraron el día anterior. Según el balance, la mayoría de las salidas estuvieron motivadas por caídas de árboles y por desprendimientos de elementos como chapas o cornisas, consecuencias habituales del fuerte viento y la acumulación de agua.
Antena caída y un pino sobre un tejado
Entre los servicios más relevantes, destacó la caída de una antena en un edificio de los Grupos de José Antonio. Además, los Bomberos actuaron por la caída de un pino en la carretera de Sevilla, que terminó desplomándose sobre el tejado de una casa baja y quedó apoyado en la cubierta, sin que se registraran daños personales, afortunadamente. También se han caído varios árboles en el parque de La Alcazaba.
Placas solares en Las Vaguadas
Por otro lado, fuentes consultadas han indicado que hoy se produjo el desprendimiento de varias placas solares en viviendas unifamiliares de Las Vaguadas. La incidencia no revistió mayor gravedad y la intervención consistió, principalmente, en volver a ajustarlas a sus anclajes.
Los Bomberos no descartan que este sábado vuelvan a aumentar las salidas, ya que la jornada se presenta más complicada por la evolución del temporal. Así lo ha avanzado este viernes el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ha advertido que podrían registrarse más incidencias si empeoran las condiciones meteorológicas.
- Última hora del temporal en Badajoz: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos
- Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz
- Los Bomberos de Badajoz lanzan un aviso sobre el temporal y piden extremar la precaución
- El alcalde de Badajoz avisa de que el pico más alto del nivel del Zapatón y el Gévora se alcanzará a mediodía de este jueves
- Bruno, vendedor de la ONCE en Badajoz: 'Aún no me lo creo, estoy en una nube' tras repartir 1,5 millones con el Sueldazo
- El ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz
- Finalizan las obras en la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz
- Las Chimixurris, historia viva del Carnaval de Badajoz, cumple 20 años: 'Seguimos teniendo muchas cosas que decir