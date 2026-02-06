Los Bomberos atienden diez avisos por viento y agua en Badajoz

Los Bomberos de Badajoz han realizado, hasta el momento, diez intervenciones por incidencias relacionadas con el temporal, una cifra inferior a las 30 salidas que se registraron el día anterior. Según el balance, la mayoría de las salidas estuvieron motivadas por caídas de árboles y por desprendimientos de elementos como chapas o cornisas, consecuencias habituales del fuerte viento y la acumulación de agua.

Antena caída y un pino sobre un tejado

Entre los servicios más relevantes, destacó la caída de una antena en un edificio de los Grupos de José Antonio. Además, los Bomberos actuaron por la caída de un pino en la carretera de Sevilla, que terminó desplomándose sobre el tejado de una casa baja y quedó apoyado en la cubierta, sin que se registraran daños personales, afortunadamente. También se han caído varios árboles en el parque de La Alcazaba.

Placas solares en Las Vaguadas

Por otro lado, fuentes consultadas han indicado que hoy se produjo el desprendimiento de varias placas solares en viviendas unifamiliares de Las Vaguadas. La incidencia no revistió mayor gravedad y la intervención consistió, principalmente, en volver a ajustarlas a sus anclajes.

Un hombre fotografía la crecida del río desde el puente de la Autonomía.

Los Bomberos no descartan que este sábado vuelvan a aumentar las salidas, ya que la jornada se presenta más complicada por la evolución del temporal. Así lo ha avanzado este viernes el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ha advertido que podrían registrarse más incidencias si empeoran las condiciones meteorológicas.