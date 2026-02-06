Temporal
Cuatro carreteras provinciales de Badajoz permanecen cortadas al tráfico por los efectos de la borrasca
Se ha reabierto el tráfico en la BA-022, que conecta Badajoz con Villalba de los Barros, así como en la BA-126, entre Santa Marta y Entrín Bajo
Además, la presa de Valuengo se encuentra en riesgo de desborde
Cuatro carreteras de la red provincial de la Diputación de Badajoz permanecen este viernes cerradas al tráfico como consecuencia de las intensas lluvias caídas en los últimos días.
En concreto, las carreteras cortadas son la BA-139, que conecta Táliga (EX-313) a EX-107; la BA-142, que discurre desde Valdetorres a EX-105 y tramo primero a Yelbes y Yelbes a EX-206; la BA-162 de Zurbarán a Entrerríos por Valdivia, y la BA-074, que une Granja de Torrehermosa con la Aldea de Cuenca (límite provincial).
Reabierto el tráfico en BA-22 y BA-126
Por otra parte, según señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa, ya se ha reabierto el tráfico en la BA-022, que conecta Badajoz con Villalba de los Barros, así como en la BA-126, entre Santa Marta y Entrín Bajo, unas vías que permanecieron cortadas este pasado jueves.
Las brigadas de mantenimiento de carreteras de la Diputación continúan trabajando de forma ininterrumpida sobre el terreno, y se ha facilitado a todos los alcaldes de la provincia un correo electrónico de contacto para comunicar cualquier incidencia.
Nivel rojo
Por otro lado, la Guardia Civil ha informado de que, en cuanto al estado hidrológico, se han declarado en nivel rojo el arroyo Lorianilla a su paso por La Roca de la Sierra, el arroyo Aljucén en Aljucén y el río Alcazaba a la altura de la EX-209. Asimismo, la presa de Valuengo se encuentra en riesgo de desborde, según el parte de incidencias.
Como incidencia adicional, ha señalado el corte del acceso a la urbanización Quintos de Cecilio (Medellín), aunque se ha habilitado un acceso alternativo directo por la EX-206 (pk 87).
- Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz
- Los Bomberos de Badajoz lanzan un aviso sobre el temporal y piden extremar la precaución
- El alcalde de Badajoz avisa de que el pico más alto del nivel del Zapatón y el Gévora se alcanzará a mediodía de este jueves
- Última hora del temporal en Badajoz: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos
- Bruno, vendedor de la ONCE en Badajoz: 'Aún no me lo creo, estoy en una nube' tras repartir 1,5 millones con el Sueldazo
- El ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz
- Finalizan las obras en la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz
- Las Chimixurris, historia viva del Carnaval de Badajoz, cumple 20 años: 'Seguimos teniendo muchas cosas que decir