Cuatro carreteras provinciales de Badajoz permanecen cortadas al tráfico por los efectos de la borrasca

Cuatro carreteras de la red provincial de la Diputación de Badajoz permanecen este viernes cerradas al tráfico como consecuencia de las intensas lluvias caídas en los últimos días.

En concreto, las carreteras cortadas son la BA-139, que conecta Táliga (EX-313) a EX-107; la BA-142, que discurre desde Valdetorres a EX-105 y tramo primero a Yelbes y Yelbes a EX-206; la BA-162 de Zurbarán a Entrerríos por Valdivia, y la BA-074, que une Granja de Torrehermosa con la Aldea de Cuenca (límite provincial).

Reabierto el tráfico en BA-22 y BA-126

Por otra parte, según señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa, ya se ha reabierto el tráfico en la BA-022, que conecta Badajoz con Villalba de los Barros, así como en la BA-126, entre Santa Marta y Entrín Bajo, unas vías que permanecieron cortadas este pasado jueves.

Las brigadas de mantenimiento de carreteras de la Diputación continúan trabajando de forma ininterrumpida sobre el terreno, y se ha facilitado a todos los alcaldes de la provincia un correo electrónico de contacto para comunicar cualquier incidencia.

Nivel rojo

Por otro lado, la Guardia Civil ha informado de que, en cuanto al estado hidrológico, se han declarado en nivel rojo el arroyo Lorianilla a su paso por La Roca de la Sierra, el arroyo Aljucén en Aljucén y el río Alcazaba a la altura de la EX-209. Asimismo, la presa de Valuengo se encuentra en riesgo de desborde, según el parte de incidencias.

Como incidencia adicional, ha señalado el corte del acceso a la urbanización Quintos de Cecilio (Medellín), aunque se ha habilitado un acceso alternativo directo por la EX-206 (pk 87).