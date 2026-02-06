En Directo
Carnaval de Badajoz
EN DIRECTO | Vive con La Crónica de Badajoz la última jornada de preliminar del Comba 2026
Sigue el minuto a minuto de todo lo que pasa en el Teatro López de Ayala
La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.
Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.
21 agrupaciones competirán sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final.
Las tres primeras noches de preliminares actuarán 5 murgas, mientras que el viernes, la cuarta y última noche de la primera fase, actuarán 6 grupos. De todos ellos, solo 12 conseguirán su ansiado pase a la segunda ronda.
El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.
Detalles de una idea, José Salazar Molina 'Porrina de Badajoz'
¿Cómo surgió la idea de resucitar a Porrina de Badajoz? ¿Cómo se elaboró el disfraz? ¿Quién lo diseñó?
Alberto Guiberteau, componente de A Contragolpe cuenta todos los detalles en este reportaje.
Elije a tu murga favorita del Comba 2026 en las preliminares
En La Crónica de Badajoz queremos conocer la opinión de nuestros lectores y, por ello, activamos cada noche la encuesta para saber tu favorita.
