EN DIRECTO | Vive con La Crónica de Badajoz la última jornada de preliminar del Comba 2026

La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.

Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.

21 agrupaciones competirán sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final.

Las tres primeras noches de preliminares actuarán 5 murgas, mientras que el viernes, la cuarta y última noche de la primera fase, actuarán 6 grupos. De todos ellos, solo 12 conseguirán su ansiado pase a la segunda ronda.

El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.

La resurrección de Porrina de Badajoz ha sido una de las sensaciones de las preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez Detalles de una idea, José Salazar Molina 'Porrina de Badajoz' ¿Cómo surgió la idea de resucitar a Porrina de Badajoz? ¿Cómo se elaboró el disfraz? ¿Quién lo diseñó? Alberto Guiberteau, componente de A Contragolpe cuenta todos los detalles en este reportaje.