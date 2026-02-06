Investigado un vecino de Talavera la Real que circulaba "zigzagueando" cuando casi cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida

La Guardia Civil ha investigado a un vecino del municipio pacense de Talavera la Real que circulaba "zigzagueando" cuando casi cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida.

La actuación tuvo lugar a finales del mes de enero, cuando usuarios de la autovía A-5 alertaban a los servicios de Emergencias 112 y Guardia Civil 062 de la presencia de un vehículo que circulaba a velocidad errática y en forma de zig-zag por la calzada sentido Badajoz, invadiendo en repetidas ocasiones ambos carriles de circulación y arcén, poniendo en peligro la integridad física de su conductor y del resto de usuarios de la vía, obligándolos a realizar maniobras evasivas para evitar colisionar con él.

Con los datos aportados, inmediatamente agentes de la Agrupación de Tráfico pertenecientes al Subsector de Guardia Civil de Badajoz establecieron dispositivo para tratar de localizarlo, pudiendo interceptarlo ya a la altura del término municipal de Badajoz.

Superaba la tasa de alcohol

Tras la identificación de su conductor, un vecino de Talavera la Real, se le realizaron las pruebas establecidas de detección de alcohol y drogas, comprobando que superaba la tasa de alcohol permitida (0’25 mg/l) arrojando un resultado positivo de 0’94 mg/l y 0’98 mg/l de aire espirado.

Ante los citados hechos, se le instruyeron diligencias como investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas y han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Badajoz.

Seis meses de prisión

Ahora, el conductor se enfrenta a penas de hasta seis meses de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro.

En este sentido, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Badajoz ha agradecido la colaboración ciudadana para detectar y comunicar la presencia de este tipo de conductas, y potenciará e incrementará los dispositivos especiales control y vigilancia de la seguridad vial en las vías de comunicación de la provincia, para evitar conductas similares que ponen en grave riesgo al propio conductor como al resto de usuarios de las vías.