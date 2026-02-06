Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Jurado La Crónica emite sus votos tras la tercera preliminar del Comba 2026: este es su clasificación

Consulta las valoraciones de este jurado particular

Murguer Queen en su actuación en preliminares del Comba 2026.

Murguer Queen en su actuación en preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Jonás Herrera

Jonás Herrera

Badajoz

El Jurado La Crónica continúa con su labor particular en el Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026. Estos cinco aficionados, murgueros y ex miembros del jurado oficial del concurso emiten cada noche la puntuación sobre las actuaciones de los grupos participantes.

Cada uno de los miembros tienen posibilidad de votar del 0 al 80 a cada murga lo que supone que por cada pase pueden optar a un total de 400 puntos.

Tras recibir todas las puntuaciones de las tres primeras jornadas de preliminar por parte del Jurado La Crónica así queda el ranking:

  1. Al Maridi - 322
  2. Water Closet - 306
  3. Marwan - 298
  4. Yo No Salgo - 289
  5. Los Mirinda - 284
  6. Los Muraniños (Valentín, entrenador infantil) - 279
  7. A Contragolpe (Gitano y de Badajó) - 274
  8. Los Chungos - 263
  9. Los Rayanos - 256
  10. Los Lingartos - 228
  11. Los Mini-folks - 222
  12. Sa Tersiao - 189
  13. Murga de Calamonte (Los Cacos) - 187
  14. Se Mace Tarde - 179
  15. Murguer Queen - 178
Clasificación tras las tres primeras preliminares del Comba 2026 para el Jurado La Crónica.

Clasificación tras las tres primeras preliminares del Comba 2026 para el Jurado La Crónica. / La Crónica

