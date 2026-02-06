Carnaval de Badajoz
El Jurado La Crónica emite sus votos tras la tercera preliminar del Comba 2026: este es su clasificación
Consulta las valoraciones de este jurado particular
El Jurado La Crónica continúa con su labor particular en el Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026. Estos cinco aficionados, murgueros y ex miembros del jurado oficial del concurso emiten cada noche la puntuación sobre las actuaciones de los grupos participantes.
Cada uno de los miembros tienen posibilidad de votar del 0 al 80 a cada murga lo que supone que por cada pase pueden optar a un total de 400 puntos.
Tras recibir todas las puntuaciones de las tres primeras jornadas de preliminar por parte del Jurado La Crónica así queda el ranking:
- Al Maridi - 322
- Water Closet - 306
- Marwan - 298
- Yo No Salgo - 289
- Los Mirinda - 284
- Los Muraniños (Valentín, entrenador infantil) - 279
- A Contragolpe (Gitano y de Badajó) - 274
- Los Chungos - 263
- Los Rayanos - 256
- Los Lingartos - 228
- Los Mini-folks - 222
- Sa Tersiao - 189
- Murga de Calamonte (Los Cacos) - 187
- Se Mace Tarde - 179
- Murguer Queen - 178
