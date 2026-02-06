El Jurado La Crónica emite sus votos tras la tercera preliminar del Comba 2026: este es su clasificación

El Jurado La Crónica continúa con su labor particular en el Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026. Estos cinco aficionados, murgueros y ex miembros del jurado oficial del concurso emiten cada noche la puntuación sobre las actuaciones de los grupos participantes.

Cada uno de los miembros tienen posibilidad de votar del 0 al 80 a cada murga lo que supone que por cada pase pueden optar a un total de 400 puntos.

Tras recibir todas las puntuaciones de las tres primeras jornadas de preliminar por parte del Jurado La Crónica así queda el ranking:

Al Maridi - 322 Water Closet - 306 Marwan - 298 Yo No Salgo - 289 Los Mirinda - 284 Los Muraniños (Valentín, entrenador infantil) - 279 A Contragolpe (Gitano y de Badajó) - 274 Los Chungos - 263 Los Rayanos - 256 Los Lingartos - 228 Los Mini-folks - 222 Sa Tersiao - 189 Murga de Calamonte (Los Cacos) - 187 Se Mace Tarde - 179 Murguer Queen - 178