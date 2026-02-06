Música en directo
Kiko Veneno se sube al escenario del teatro López de Ayala de Badajoz
El cantante ofrecerá un concierto con siete nuevas canciones y sus mejores clásicos
El cantante y compositor Kiko Veneno se subirá al escenario del teatro López de Ayala de Badajoz para ofrecer un concierto especial en el que presentará siete nuevas canciones, grabadas en la mítica sala sevillana La Carbonería. Tras ese estreno en directo, el artista repasará algunos de los clásicos que han marcado su extensa trayectoria.
La cita será el viernes 27 de febrero, a las 21.00 horas. El precio de las entradas es de 35 euros en venta anticipada y 40 euros el día del concierto.
Cincuenta años de historia
Nacido en Figueres, Girona, Kiko Veneno lleva casi cincuenta años en el mundo de la música, creando canciones para sí mismo y para otros artistas. Lanzó su primer disco, ‘Veneno’, junto a los hermanos Rafael y Raimundo Amador en 1977 y, desde ahí, su carrera fue al alza, llegando a participar en el disco de Camarón ‘La Leyenda del Tiempo’ (1982), que dejó canciones para el recuerdo como ‘Volando Voy’, escrita por la propia pluma de Veneno.
Conocido por canciones como ‘Si tú, si yo’; ‘Dice la gente’; o ‘El Pimiento Indomable’, alcanzó su madurez musical en 1992 con el lanzamiento del disco ‘Échate un cantecito’.
Un artista polifacético
Kiko Veneno siempre se ha mostrado como un "artista polifacético al que nunca le ha temblado el pulso a la hora de fusionar distintos estilos musicales, desde el flamenco hasta el rock, lo que hace que resulte muy difícil encasillarle/clasificarle", asegura el teatro López de Ayala en nota de prensa.
Además, cabe destacar su "alto nivel creativo" y su capacidad para reinventarse musicalmente, incorporando cadencias electrónicas y mimando los detalles y la textura sonora en sus dos últimos discos: ‘Sombrero Roto’ (2019), un disco fresco y alegre; y ‘HAMBRE’ (2021), de matices más oscuros.
