Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de febrero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
En directo | Segundo día de la borrasca Leonardo en Extremadura: reabre el puente de la Autonomía en Badajoz y continúan cortadas 20 carreteras
El puente tuvo que cerrarse anoche debido a las subida que ayer por la tarde experimentó el caudal del Guadiana
Villanos, costaleros y zombis piden paso en la tercera preliminar del Comba 2026 en Badajoz
Yo no salgo, Water Closet y Marwan despuntaron en esta preliminar de altísimo nivel
El parque de la Legión de Badajoz tendrá un auditorio con escenario, un quiosco de hostelería y juegos infantiles
El ayuntamiento contrata el proyecto para su restauración integral, que sale a licitación por 204.000 euros
El temporal asociado a la borrasca Leonardo provoca más de una treintena de incidencias en Badajoz
Las actuaciones se centraron en caídas de árboles, desprendimientos y elementos inestables en la vía pública
Porrina de Badajoz, uno de los personajes más aclamados del Comba 2026: estas son las claves del disfraz
La murga A Contragolpe ha resucitado al gran cantaor pacense y lo han hecho con una caracterización de 10
- Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz
- Los Bomberos de Badajoz lanzan un aviso sobre el temporal y piden extremar la precaución
- El alcalde de Badajoz avisa de que el pico más alto del nivel del Zapatón y el Gévora se alcanzará a mediodía de este jueves
- Bruno, vendedor de la ONCE en Badajoz: 'Aún no me lo creo, estoy en una nube' tras repartir 1,5 millones con el Sueldazo
- Última hora del temporal en Badajoz: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos
- El ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz
- Finalizan las obras en la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz
- Las Chimixurris, historia viva del Carnaval de Badajoz, cumple 20 años: 'Seguimos teniendo muchas cosas que decir