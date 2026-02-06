Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Vídeo | Así ha sido la crecida del río Guadiana

Santi García

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

En directo | Segundo día de la borrasca Leonardo en Extremadura: reabre el puente de la Autonomía en Badajoz y continúan cortadas 20 carreteras

El puente tuvo que cerrarse anoche debido a las subida que ayer por la tarde experimentó el caudal del Guadiana

Villanos, costaleros y zombis piden paso en la tercera preliminar del Comba 2026 en Badajoz

Yo no salgo, Water Closet y Marwan despuntaron en esta preliminar de altísimo nivel

El parque de la Legión de Badajoz tendrá un auditorio con escenario, un quiosco de hostelería y juegos infantiles

El ayuntamiento contrata el proyecto para su restauración integral, que sale a licitación por 204.000 euros

El temporal asociado a la borrasca Leonardo provoca más de una treintena de incidencias en Badajoz

Las actuaciones se centraron en caídas de árboles, desprendimientos y elementos inestables en la vía pública

Porrina de Badajoz, uno de los personajes más aclamados del Comba 2026: estas son las claves del disfraz

La murga A Contragolpe ha resucitado al gran cantaor pacense y lo han hecho con una caracterización de 10

