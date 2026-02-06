Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El puente tuvo que cerrarse anoche debido a las subida que ayer por la tarde experimentó el caudal del Guadiana

Yo no salgo, Water Closet y Marwan despuntaron en esta preliminar de altísimo nivel

El ayuntamiento contrata el proyecto para su restauración integral, que sale a licitación por 204.000 euros

Las actuaciones se centraron en caídas de árboles, desprendimientos y elementos inestables en la vía pública

Noticias relacionadas

La murga A Contragolpe ha resucitado al gran cantaor pacense y lo han hecho con una caracterización de 10