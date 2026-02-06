El parque de la Legión de Badajoz tendrá un auditorio con escenario, un quiosco de hostelería y juegos infantiles

El Ayuntamiento de Badajoz ha dado un paso fundamental para la recuperación integral del parque de la Legión, uno de los más singulares de la ciudad, cumpliendo así un compromiso electoral. Ayer salió a licitación la redacción del proyecto, por 204.00 euros y 105 días de plazo de ejecución. Su pretensión es que sea declarado Jardín Histórico.

Buena parte del diseño del parque tiene la firma de Antonio Juez. Fue restaurado en 1997 justo antes de la riada, que se lo llevó por delante. Ahora el ayuntamiento quiere restaurar los elementos que lo definieron y constituyen su identidad, como el monumento a La Nacencia de Luis Chamizo, un bajo relieve esculpido por Emilio Laíz en 1966, con la estructura original perdida, que fue ‘restaurado’ por dos espontáneos en 2017. Junto a este singular monumento, el proyecto abarca la recuperación de las demás fuentes del parque.

Se duplicará su extensión

Según explicó en su momento el concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea, se pretende su ampliación desde La Nacencia hacia los antiguos viveros municipales, una zona que está ahora «salvaje». Con esta iniciativa se duplicará la extensión del parque, que llegará hasta la puerta de Mérida.

El proyecto contemplará los trabajos de arqueología necesarios para la conexión con el Camino Cubierto, recientemente restaurado.

Está previsto un quiosco para servicio de hostelería, un auditorio con escenario en el área de ampliación y un espacio de juegos infantiles. Entre las actuaciones a realizar, está la retirada de palmeras y árboles secos y plantación de nuevos, restauración de setos, plantación de arbustivas de flor, resiembra de praderas, acondicionamiento del pavimento terrizo en los paseos y la rehabilitación del paseo de los plataneros y de los puentes y sus barandillas.

El parque de la Legión y los Jardines de Trinidad son -según recoge el pliego de condiciones- "un entorno de grandes posibilidades que aúna en un mismo espacio alcazaba árabe, muralla abaluartada, jardines de La Galera y laderas de la Alcazaba, haciendo de este lugar un recurso turístico, patrimonial y natural inigualable que podemos convertir en uno de los grandes atractivos de la ciudad".