Porrina de Badajoz, uno de los personajes más aclamados del Comba 2026: estas son las claves del disfraz

La murga A Contragolpe ha firmado una de las caracterizaciones más impactantes, cuidadas y comentadas del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026. Bajo el sobrenombre de Gitano y de Badajó, la agrupación ha llevado al escenario del teatro López de Ayala una recreación carnavalesca del legendario cantaor José Salazar Molina 'Porrina de Badajoz'.

Han conseguido con este tipo carnavalero una mezcla de respeto cultural, humor y espectacularidad visual que ha generado una enorme repercusión entre público, aficionados al Carnaval y amantes del flamenco.

Los componentes de A Contragolpe haciendo el flamenco en la preliminar del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Las claves del disfraz

Desde su primera aparición sobre el escenario, el vestuario ha llamado poderosamente la atención por su capacidad para trasladar la esencia del artista pacense de los años 70 a un lenguaje completamente murguero. La indumentaria parte del clásico traje que caracterizaba al cantaor, pero reinterpretado mediante exageraciones y detalles que refuerzan el carácter escénico y carnavalesco del tipo.

"Hemos intentado mantener lo que es la esencia más pura del traje más reconocible del Porrina, pero exagerando un poquito el tema del clavel, del pañuelo y de la corbata", explica Alberto Guiberteau, componente de la agrupación. Ese equilibrio entre fidelidad y caricatura ha sido una de las claves del éxito visual del disfraz, que además incorpora efectos de luces y sombras pintadas directamente sobre las prendas. "Lo hemos exagerado un poquito haciéndolo un poco más ancho para que parezca un personaje más vivo que una persona real", añade.

Caracterización especial

Uno de los elementos más llamativos es la peluca elaborada con goma eva, un recurso que aporta un acabado reconocible y refuerza el tono humorístico. "Hemos llevado la peluca de goma eva, que le da una caracterización un poco más cómica al personaje", explica. La intención era dotar de humor: "Era importante conseguir que un personaje tan serio y tan arraigado al flamenco pudiera tener ese punto carnavalesco", detalla Guiberteau.

La caracterización facial se ha convertido en otro de los grandes aciertos, especialmente gracias a la prótesis nasal que portan todos los componentes. "La prótesis nasal era algo que dijimos que tenía que ir sí o sí porque era lo que iba a hacernos parecer todos la misma persona", asegura. Aunque muchos pensaran que la nariz iba pegada sobre la suya propia, fue incorporada a las gafas y ajustada con pegamento facial. "La nariz es uno de los elementos más importantes a primera vista y, junto a la frente prominente y las gafas, nos hacía parecernos mucho más entre nosotros".

Detalle de las gafas que usan los componentes de A Contragolpe con la nariz incorporada para este Comba 2026. / La Crónica

La idea del tipo

La concepción del tipo nace de una idea impulsada por José Manuel Taboada, uno de los referentes creativos de la murga. "Surgió de él aunque fue algo que no sabíamos si fraguaría o no porque no era fácil la representación", reconoce Guiberteau. La agrupación era plenamente consciente del reto que suponía adentrarse en el universo del flamenco y la cultura gitana. "Nos metíamos en el tema del flamenco, que es algo a lo que le tenemos muchísimo respeto, y también a la cultura gitana. No era fácil hacer una parodia y al mismo tiempo estar muy pendientes para no faltar al respeto ni que nadie se sintiese ofendido", expone Alberto Guiberteau.

El proyecto comenzó a tomar forma tras el verano, cuando la idea se trasladó al conjunto de la murga. "En septiembre fue cuando empezó a trabajarse más seriamente", explica.

Documentación y estudio del personaje

El proceso de creación del personaje ha sido exhaustivo y muy documentado. La agrupación ha analizado vídeos, actuaciones y material biográfico del cantaor para trasladar su esencia al escenario. "Ha sido muy divertido porque es alguien muy conocido y muy local, pero también complicado por la interpretación, los gestos y toda la biografía del Porrina. Hemos visto documentales, actuaciones y vídeos para poder recrearlo", afirma Guiberteau. "Él era muy tímido, se movía muy poco y eso también lo hemos tenido en cuenta".

Boceto del disfraz de Porrina elaborado por Mario Suárez, uno de los componentes de A Contragolpe. / La Crónica

El diseño del disfraz partió de los bocetos iniciales elaborados por Mario Suárez, que posteriormente fueron desarrollados por el equipo creativo Acho a Mano. "El primer boceto fue de Mario, que es un artistazo, y luego la empresa supo plasmar perfectamente el diseño y utilizar materiales que le han dado personalidad al disfraz", señala. El trabajo artesanal ha sido clave, especialmente en los efectos de volumen y profundidad.

Traducción de la idea inicial de Mario Suárez al boceto final realizado por Acho a Mano para este Comba 2026. / La Crónica

La elección de la escenografía

La escenografía también juega un papel fundamental. La agrupación optó por ambientar su actuación en un tablao flamenco, una decisión tomada tras valorar distintas opciones. "Estuvimos dudando entre situarlo en la plaza de la Soledad o en un tablao flamenco estilo taberna, pero nos pareció que la segunda opción nos daba más libertad para representar escenas relacionadas con el flamenco", relata Guiberteau.

Precisamente, en ese tablao se vivió uno de los momentos más celebrados del Comba 2026: la aparición del bailaor pacense Jesús Ortega, que aportó autenticidad y prestigio al espectáculo. "Es uno de los grandes del flamenco de Extremadura y de España. Un artista internacional y contar con él ha sido algo muy especial", destaca.

Jesús Ortega durante su cameo en la actuación de A Contragolpe en la primera preliminar del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

La agrupación no descarta novedades en futuras fases: "Estamos valorando cambios, aunque lo que hemos hecho ha gustado tanto que tenemos dudas. Eso sí, sorpresas habrá", adelanta.

Un homenaje muy aprobado

Con esta propuesta, A Contragolpe ha firmado uno de los disfraces más destacados del Comba 2026, consolidándose como una de las agrupaciones que mejor fusiona tradición cultural, respeto histórico y creatividad carnavalesca. La recreación del Porrina de Badajoz no solo impacta visualmente, sino que rinde homenaje a una de las figuras más universales del flamenco extremeño y demuestra la capacidad del Carnaval de Badajoz para convertir la cultura popular en espectáculo de primer nivel.

Este homenaje ha contado con el aval de la familia de Porrina: "Sus hijos nos han agradecido el gesto". También recibió el beneplácito de la prensa especializada: "Desde el programa de radio Entre palos y quejíos también nos han llamado para charlar sobre nuestra actuación" y sobre los homenajes que han realizado sobre las tablas del López. No solo a Porrina, sino también al flamencólogo Paco Zambrano, recientemente fallecido, y al flamenco.