Los Premios Audiovisuales contra la Violencia Machista de Badajoz conciencian sobre la discriminación con la imagen

Transmitir el dolor que sufren las víctimas de violencia machista en menos de un minuto. Ese era el reto que tenían los alumnos de los centros que han participado en los II Premios Audiovisuales contra la Violencia Machista de la provincia de Badajoz, que organiza la diputación

El Paraninfo Clara Campoamor de la sede de la institución provincial ha acogido este viernes la entrega de premios. Una iniciativa dirigida hacia los centros educativos de la provincia, con el objetivo de que los estudiantes se involucren en la creación de piezas audiovisuales que conciencien sobre esta temática. La cuantía de los premios ha alcanzado los 6.000 euros, repartidos entre los institutos galardonados en las tres categorías diferentes. Una cantidad que duplica la otorgada el año pasado.

Jóvenes creadores audiovisuales

Han sido cinco los centros premiados de los doce participantes. Tres de ellos procedentes de la ciudad de Badajoz. Los premiados en la primera categoría, el formato redes sociales para los centros de ESO y FP básica, han sido los estudiantes del centro IES Benazaire de Herrera del Duque (primer premio por ‘Parece amor pero no lo es’) y el IES Nuestra Señora de Bótoa de Badajoz (segundo premio por el video ‘Derribando muros’).

Ruth, Violeta y Diego han sido tres de los alumnos del IES Benazaire que han participado en el proyecto. Consideran que las redes sociales facilitan las conductas machistas entre jóvenes: “Se normaliza que te envíen mensajes continuamente. Ahora se está haciendo mucho lo de compartir la ubicación y eso es una forma de control y de toxicidad.”

La segunda categoría estaba destinada a videos grabados en horizontal por parte de alumnos de ESO y FP Básica, y los galardones han ido para el CEE Los Ángeles de Badajoz en el primer puesto por su video ‘Un día cualquiera’ y para el IES Santiago Apóstol de Almendralejo en el segundo puesto por la pieza ‘Los escalones del dolor’.

Las alumnas del CEE Los Ángeles, junto con la presidenta de la Diputación Raquel del Puerto / Alejandro Mateos

El CEE Los Ángeles es un centro de Badajoz que atiende a estudiantes con diversidad funcional. Paula e Isabel, dos alumnas, dicen estar muy orgullosas por el trabajo que han hecho y por el mensaje que han trasladado. “Hay que llamar a la solución, que son nuestras madres”. Paula no solo se ha subido al escenario para recoger el premio, sino que también ha interpretado la canción 'La puerta violeta' de Rozalén.

La tercera categoría implicaba a alumnos de bachillerato y FP de Grado Medio y Superior. En este bloque, los dos grupos galardonados formaban parte del centro IES Bárbara de Braganza de Badajoz, siendo el vídeo ‘El ascenso’ el primer premiado y ‘Lo que ignoramos’ el segundo premiado. Durante la ceremonia, la joven cantante montijana María Gragera ha deleitado a los presentes con dos actuaciones, en las que ha versionado ‘Guerrera’, de Valeria Castro, y ‘Qué bello es vivir’, de El Kanka.

Unos premios con futuro

“La idea de esta iniciativa surge precisamente de la necesidad de saber que los jóvenes son la esperanza y son el futuro para erradicar las desigualdades”, explica la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, que ha asistido a esta entrega junto con la delegada del Área de Igualdad, Lourdes Linares.

Noticias relacionadas

También han destacado la dualidad de las redes sociales, capaces de lo mejor y lo peor para los más jóvenes: “las tecnologías dependen del uso que le queramos dar. Todo en esta vida puede ser bueno o malo, es la forma en la que quieras utilizarlo. Nos sumamos a la utilización positiva para poder alcanzar la igualdad plena en todos los aspectos”. Además, han confirmado una III edición de Premios Audiovisuales para el año que viene, con la ambición de que se expanda por toda la provincia. " A la juventud le hace falta mucho pensar y despertar su pensamiento crítico y este tipo de cosas les hacen pensar".