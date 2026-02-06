Promedio invierte 200.000 euros en un camión de recogida de residuos en Tierra de Barros Río Matachel en Badajoz

La zona sur de la provincia y, en concreto, los municipios pacenses de Tierra de Barros Río Matachel como Puebla de la Reina, Palomas, Hornachos o Hinojosa del Valle, cuentan desde hoy con un nuevo camión recolector que se dedicará especialmente a rutas de retirada de la fracción resto, aunque podrá apoyar a rutas de otros tipos de residuo en la zona.

El diputado delegado de Promedio, Francisco Buenavista, ha participado esta mañana en la presentación del vehículo en Puebla de la Reina junto a su alcaldesa, Ana María Redondo; el alcalde de Palomas, Rubén y la alcaldesa de Hinojosa del Valle, Victoria Sánchez.

Tamaño medio perfecto

Según Buenavista, se trata de un recolector "de tamaño medio perfecto para realizar las rutas en esta comarca". Cumple la última normativa de emisiones y ruido, "minimizando la contaminación y la generación de molestias a la ciudadanía".

Supone una inversión de 210.100 euros e incorpora como complemento un sistema de pesaje de la carga en el chasis, que permite "diferenciar el volumen de residuos que se genera en cada localidad". Además, dispone de una funcionalidad "muy útil", puesto que es capaz de realizar la compactación mientras que el camión se desplaza, reduciendo tiempos muertos y mejorando la productividad.

El aporte de las familias también cuenta

Cuenta igualmente con un sistema de seguridad avanzado, con detector de presencia en estriberas y limitadores de velocidad, que garantizan un entorno de trabajo seguro. "Este vehículo es un claro ejemplo de la utilidad y del resultado de la aportación ciudadana a través de las tasas. Los 37 céntimos al día que cada familia aporta para la recogida diaria de los residuos también incluyen la compra y mantenimiento de camiones como el que hoy presentamos, los contenedores de las calles o los servicios auxiliares como el lavado de los propios contenedores y su entorno", ha concluido el diputado.

El camión cuenta con un sistema avanzado de seguridad. / Diputación de Badajoz

Promedio va a continuar apostando por la renovación progresiva de su flota de camiones y entre 2025 y 2026 son 6,2 millones de euros en total los que se inviertan para 35 recolectores y vehículos auxiliares.