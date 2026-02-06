Consecuencias del temporal
El Rastro de Artesanía de Badajoz se suspende debido a la lluvia
La cita estaba prevista para este sábado en la Plaza Alta
Antonio Nogales
El Rastro de Artesanía y Antigüedades de Badajoz, que tenía previsto celebrarse este sábado, se ha suspendido a causa de las fuertes lluvias que se prevén para este día.
La borrasca Leonardo, que atraviesa la ciudad dejando a su paso intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento, ha obligado a los organizadores a cancelar la jornada que tiene lugar todos los primeros sábados de cada mes en la Plaza Alta y que se extiende por las calles San Juan, Plaza de Santa María, Moreno Zancudo y Encarnación.
Aviso amarillo
Badajoz se encuentra en estos momentos bajo la influencia de un aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se prevén lluvias persistentes que podrían acumular hasta 40 mm en 12 horas, unas condiciones que han hecho inviable el desarrollo del Rastro.
