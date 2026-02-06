El temporal asociado a la borrasca Leonardo provoca más de una treintena de incidencias en Badajoz

Los Bomberos de Badajoz han realizado más de una treintena de intervenciones en la ciudad este jueves como consecuencia del temporal asociado a la borrasca Leonardo, que ha dejado intensas rachas de viento y precipitaciones durante las últimas horas. A pesar del elevado número de avisos, no se han registrado daños personales.

La mayor parte de las actuaciones han estado relacionadas con desprendimientos de elementos constructivos y mobiliario urbano afectados por el viento. Entre las incidencias más repetidas figuran caídas de cornisas, carteles o chapas metálicas, generando riesgo en la vía pública.

Árboles caídos y zonas acordonadas

Otro de los focos de trabajo ha sido la caída de árboles y ramas de gran tamaño, especialmente en zonas expuestas a las rachas más fuertes. Uno de los casos más llamativos fue la caída de un cedro de grandes dimensiones muy cerca de la rotonda de los tres poetas, lo que obligó a asegurar la zona y retirar el ejemplar para evitar riesgos a conductores y peatones.

En varios puntos de la ciudad fue necesario acordonar espacios hasta garantizar la estabilidad de fachadas, estructuras y elementos urbanos, en coordinación con Policía Local.

Sin daños personales

Desde el servicio de bomberos se destaca que, pese a la intensidad del episodio meteorológico y al volumen de salidas, no ha habido que lamentar heridos. Las actuaciones se han centrado principalmente en labores preventivas y de aseguramiento para minimizar riesgos.

Las autoridades recomiendan mantener la precaución mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, evitar circular por zonas arboladas en momentos de fuerte viento y no transitar bajo elementos que puedan presentar inestabilidad.

El balance refleja una jornada de intensa actividad para los servicios de emergencia, que continúan atentos a posibles nuevas incidencias derivadas del temporal.