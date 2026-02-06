Villanos, costaleros y zombis piden paso en la tercera preliminar del Comba 2026 en Badajoz

La tercera jornada de la fase preliminar del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026 confirmó este jueves el extraordinario nivel artístico y creativo que atraviesa el Carnaval pacense.

Cinco agrupaciones ofrecieron un espectáculo variado, comprometido y muy aplaudido en el teatro López de Ayala, en una noche que arrancó con un emotivo gesto del público, que dedicó la primera gran ovación a los afectados por la borrasca Leonardo y a los desalojados por sus consecuencias, con un patio de butacas completamente entregado.

Murguer Queen en su actuación en preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Murguer Queen abre la noche con un tipo explosivo

Las encargadas de inaugurar la velada fueron Murguer Queen, que regresaron al certamen convertidas en "Bimba la justiciera" y dejando claro desde su presentación que "este año en el Comba las Murguer son la bomba". Con un guiño a su debut en 2009 como azafatas, recordaron entre risas que "hay dos salidas de emergencias delante, dos salidas de emergencias detrás, pero están cerradas".

Su primer pasodoble, muy ovacionado, fue un sentido homenaje a Belén Cortés, la cuidadora asesinada en un piso tutelado. El segundo, cargado de emoción, estuvo dedicado a Francis Escudero, histórico murguero y ahora guitarra del grupo.

Las Murguer Queen se acuerdan de Belén Cortés, la cuidadora asesinada en Badajoz. / Andrés Rodríguez

En los cuplés, el humor local tomó protagonismo recordando el incidente sufrido por Chiqui Mendoza, al que, según cantaron, acabaron "arrastrando como un saco de cemento".

El repertorio no esquivó la crítica social ni política. "Donald Trump es una bomba, Abascal es otra bomba e Israel sigue lanzando bombas y todo el mundo se queda así", entonaron mientras se cruzaban de brazos. Además de lanzar dardos a las negociaciones políticas en Extremadura. Cerraron reivindicando la esencia del Carnaval: "Estos son mis Carnavales, cuna de las libertades".

Yo no salgo triunfa con su terapia de villanos

La segunda actuación llevó al escenario a Yo no salgo, que apostó por un retiro espiritual en Campomales encarnando a los grandes villanos del cine. Con su habitual sello humorístico, anunciaron su supuesto adiós con la frase "nos retiramos por malo".

Yo no salgo en su pase de preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

El primer pasodoble fue una declaración de amor al Carnaval tras dos décadas sobre las tablas: "Llevo media vida enganchao a tus cadenas", mientras que el segundo abordó con ironía la actualidad política nacional y autonómica.

Los cuplés arrancaron carcajadas, especialmente con la referencia a la popular baliza de seguridad: "Me han regalado para los Reyes una baliza como a todo el mundo".

El popurrí destacó por su original "terapia de grupo" y la crítica local, incluyendo un mensaje directo al concejal de Fiestas: "No será porque lleva tres años y no ha soltado ni un euro para las aulas de Carnaval". La agrupación firmó una actuación redonda que conectó con el público desde el primer minuto.

Water Closet sorprende con un monumental paso cofrade

El ecuador de la noche llegó con Water Closet, que volvió a demostrar su capacidad escénica con un gigantesco paso de Semana Santa portado por los componentes como costaleros. Su presentación arrancó aplausos con coplas como "Mami este paso me tiene loco" y remató con la provocadora sentencia "soy un costalero en febrero porque yo paso de Carnaval".

Water Closet en las preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

En los pasodobles combinaron tradición y emoción, reivindicando su compromiso con la fiesta y el valor de la figura paterna: "La primera piedra hay que ponerla en casa".

El popurrí volvió a ser uno de los momentos más brillantes de la noche, con escenas memorables como la recreación de la procesión del Silencio, logrando hacer reír al teatro con tan solo estar callados durante más de medio minuto. El broche final, entre marchas cofrades y humor, confirmó el altísimo nivel de la preliminar. El resultado final fue muy bueno, pero el grupo dudó en que pudieran sacar por completo la escenografía por culpa de la borrasca Leonardo. Una fuerte racha de viento elevó la estructura y dobló por la mitad el gran paso.

Los Mini-folk celebran 10 años con sabor cubano

La juventud y frescura la aportaron Los Mini-folk, que trasladaron al público a una cantina de La Habana con una potente puesta musical acompañada de maracas, claves y teclado. "La vieja cantina se metió en candela", cantaron en una presentación que puso a bailar al teatro.

Los chicos de Los Mini-folks durante su presentación en preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Su primer pasodoble abordó la inmigración con el mensaje “solo quiero hacer lo que hace un siglo hiciera tu abuelo”, mientras el segundo denunció el acoso escolar, reclamando apoyo para que “sus luces no se apaguen”. El popurrí combinó actualidad y crítica local, con referencias a Tubasa o al alcalde pacense, además de un repaso al último año político y social. Cerraron con una impecable interpretación musical proclamando que “todo es perfecto cuando suena Carnaval”.

Marwan defiende corona con un impactante cementerio

La noche culminó con la actuación más esperada, la de Marwan, ganadores del Comba 2025, que sorprendieron con un oscuro y elaborado tipo ambientado en un cementerio, acompañados por guardianes inspirados en la inteligencia artificial y un ejército de zombis.

Marwan en las preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

En su primer pasodoble reivindicaron su vigencia tras el triunfo del pasado año asegurando estar "más vivos que nunca". El segundo emocionó al teatro con el recuerdo a la regidora: "Toni, que tú no te has ido, tú sigues aquí y este es el aplauso de tu teatro".

Los cuplés, con guiños a la cultura popular y la política internacional, mantuvieron el ritmo antes de un potente popurrí lleno de fuerza interpretativa. La despedida, íntima y cercana, terminó con un mensaje que resume la esencia carnavalera: el Carnaval es el "alimento perfecto" porque "cantando se olvidan todas las penas de la vida".

Una preliminar de altísimo nivel

La tercera jornada del Comba 2026 confirmó la enorme competitividad del concurso y dejó actuaciones de gran calidad artística, musical y escénica. Humor, crítica social, emoción y espectacularidad se dieron la mano en una noche que refuerza el excelente momento del Carnaval de Badajoz y anticipa una fase preliminar especialmente disputada.

El López de Ayala volvió a demostrar que es el gran templo del carnaval pacense, donde cada copla sigue escribiendo la historia viva de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional y que, un año más, late con fuerza en cada pasodoble, cada cuplé y cada ovación del público.