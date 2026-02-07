Badajoz espera hasta 40 litros de precipitaciones entre las 9.00 y las 12.00 de este sábado

Badajoz está en alerta máxima. La capital pacense podría recoger hasta 40 litros de precipitaciones por metro cuadrado en poco tiempo, según avisa su alcalde, Ignacio Gragera.

El regidor informa de que la previsión vaticina que la peor parte de la borrasca podría descargar en la ciudad entre las 9.00 y las 12.00 horas de este sábado, por lo que insiste en evitar desplazamientos durante una jornada en la que, además, podrán alcanzarse rachas de aire de hasta 90 kilómetros por hora.

El último mensaje del alcalde de Badajoz en Facebook. / La Crónica

El Puente de la Autonomía, cerrado otra vez

Gragera ha informado además de que la noche ha transcurrido sin incidencias destacables, con los cauces altos pero estables.

Se mantiene activo el dispositivo de vigilancia en la ciudad, que comienza la mañana de este sábado 7 con el Puente de la Autonomía cerrado al tráfico, una medida que se mantendrá hasta nuevo aviso.

El Guadiana a su paso por Badajoz. / Santi García

Según las previsiones meteorológicas, durante la jornada se esperan lluvias abundantes y fuertes rachas de viento, por lo que el consistorio recomienda a la ciudadanía limitar los desplazamientos y extremar la precaución.