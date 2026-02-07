El alcalde insiste en evitar desplazamientos
Badajoz espera hasta 40 litros de precipitaciones entre las 9.00 y las 12.00 de este sábado
El ayuntamiento mantiene el Puente de la Autonomía cerrado al tráfico y recomienda a los ciudadanos limitar los desplazamientos ante las fuertes lluvias y rachas de viento
Badajoz está en alerta máxima. La capital pacense podría recoger hasta 40 litros de precipitaciones por metro cuadrado en poco tiempo, según avisa su alcalde, Ignacio Gragera.
El regidor informa de que la previsión vaticina que la peor parte de la borrasca podría descargar en la ciudad entre las 9.00 y las 12.00 horas de este sábado, por lo que insiste en evitar desplazamientos durante una jornada en la que, además, podrán alcanzarse rachas de aire de hasta 90 kilómetros por hora.
El Puente de la Autonomía, cerrado otra vez
Gragera ha informado además de que la noche ha transcurrido sin incidencias destacables, con los cauces altos pero estables.
Se mantiene activo el dispositivo de vigilancia en la ciudad, que comienza la mañana de este sábado 7 con el Puente de la Autonomía cerrado al tráfico, una medida que se mantendrá hasta nuevo aviso.
Según las previsiones meteorológicas, durante la jornada se esperan lluvias abundantes y fuertes rachas de viento, por lo que el consistorio recomienda a la ciudadanía limitar los desplazamientos y extremar la precaución.
- Última hora del temporal en Badajoz: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos
- Los Bomberos de Badajoz lanzan un aviso sobre el temporal y piden extremar la precaución
- El alcalde de Badajoz avisa de que el pico más alto del nivel del Zapatón y el Gévora se alcanzará a mediodía de este jueves
- Última hora: el alcalde de Badajoz no cree que hoy viernes haya problemas por la lluvia, pero sí mañana sábado con los desembalses
- El ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz
- El parque de la Legión de Badajoz tendrá un auditorio con escenario, un quiosco de hostelería y juegos infantiles
- ¿Cuál será el tiempo en el Carnaval de Badajoz?
- Vecina de las casas aisladas de Valdebótoa: «Cuando veo llover así, me entran ganas de llorar»