Temporal
Cortado el acceso al puente de la Autonomía en Badajoz
El alcalde ha confirmado, por otro lado, que Gévora se encuentra "tranquilo" por el momento, al igual que Calamón, Rivillas y Limonetes
El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a cortar, por segunda noche consecutiva, el puente de Autonomía debido a la alerta naranja ante la previsión de lluvias persistentes y rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Así lo ha confirmado el alcalde, Ignacio Gragera, a través de una publicación en redes sociales: "Cortamos nuevamente Puente de la Autonomía. El Guadiana viene alto pero se espera que siga subiendo. Prevenimos. Gévora tranquilo por el momento, al igual que Calamón, Rivillas y Limonetes. Seguimos vigilando cauces y márgenes".
Esta alerta de la AEMET ha afectado al sur de la provincia de Badajoz, junto a las comarcas de Vegas del Guadiana y Barros y Serena, que estará en alerta naranja por viento entre las 8:00 y las 18:00 horas del sábado, con vientos del oeste y suroeste y rachas máximas de hasta 90 km/h.
