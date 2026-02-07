Cortado el acceso al puente de la Autonomía en Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a cortar, por segunda noche consecutiva, el puente de Autonomía debido a la alerta naranja ante la previsión de lluvias persistentes y rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así lo ha confirmado el alcalde, Ignacio Gragera, a través de una publicación en redes sociales: "Cortamos nuevamente Puente de la Autonomía. El Guadiana viene alto pero se espera que siga subiendo. Prevenimos. Gévora tranquilo por el momento, al igual que Calamón, Rivillas y Limonetes. Seguimos vigilando cauces y márgenes".

Esta alerta de la AEMET ha afectado al sur de la provincia de Badajoz, junto a las comarcas de Vegas del Guadiana y Barros y Serena, que estará en alerta naranja por viento entre las 8:00 y las 18:00 horas del sábado, con vientos del oeste y suroeste y rachas máximas de hasta 90 km/h.