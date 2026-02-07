La murga peor valorada por el jurado ha sido 'Los Deskaraos'
'Los Escusaos', con 1.375 puntos, se quedan a las puertas de la semifinal
El Ayuntamiento de Badajoz confirma que las entradas para la siguiente fase del concurso, ya están agotadas
Tras la celebración de la fase preliminar del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz Comba 2026 del Carnaval de la capital pacense, una docena de agrupaciones se darán cita los próximos días 9 y 10 de febrero en la fase semifinal del certamen.
Por orden de actuación, el día 9 se subirán primeramente a las tablas del teatro López de Ayala los integrantes de la murga 'Los Mirinda', seguidos de 'Al Maridi', 'Gitano y de Badajó', 'Los Rayanos', 'Valentín, entrenador infantil' y 'Los Chungos'.
A ellos les seguirán el día 10 la murga de los 'Yo No Salgo', 'Water Closet', 'Marwan Chilliqui', 'Las Chimixurris', 'De Turuta Madre' y 'Los Camballotas'.
Cabe señalar que las entradas para ambas sesiones, puestas a la venta a las 10.00 horas de este sábado, ya están agotadas, según ha confirmado el consistorio pacense.
Descalificadas
Por su parte, entre las agrupaciones que no han logrado pasar de ronda se encuentran 'Los Escusaos', que obtuvieron 1375 puntos; 'Los Lingartos', que cosecharon 1267.25 puntos; la 'Murga de Calamonte', con 1245.5 puntos; 'Los Mini-folk', con 1204 puntos; 'La Castafiore Astafiore', con 1189.25 puntos; los 'Murguer Queen', con 1177.75 puntos; 'Se mace tarde', con 1119 puntos; 'Sa tersiao', con 1094.5 puntos, y 'Los deskaraos', con 1036.75 puntos.
Cabe señalar que el Ayuntamiento de Badajoz ha calificado a las preliminares como "de gran calidad", al tiempo que ha puesto en valor el "altísimo nivel" de las 21 murgas que se han subido al escenario este año.
