Investigadoras participarán en un encuentro divulgativo en Badajoz por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Investigadoras participarán en un encuentro el próximo 20 de febrero en Badajoz sobre biodiversidad y existencia humana con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de visibilizar referentes femeninos en ciencia y tecnología e inspirar vocaciones tempranas en disciplinas STEAM entre jóvenes.

En concreto, se trata del encuentro 'Ellas investigan - Biodiversidad y Existencia Humana', que se desarrollará en el Parque Científico y Tecnológico de Badajoz, con el objetivo de destacar el trabajo de mujeres que han logrado ocupar posiciones destacadas en las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y, al mismo tiempo, ofrecer referentes inspiradores que impulsen la participación de las niñas en estos campos, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El encuentro está organizado por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional organiza, a través de Fundecyt-Pctex y con la colaboración de la Universidad de Extremadura, y la inscripción, abierta y gratuita, se puede formalizar en la página web de Fundecyt-PCTEX, espacio en el que se puede consultar toda la información y programa del evento.

Programa del evento

Así, el programa central del evento estará protagonizado por una mesa redonda titulada 'Ellas investigan: ciencia y tecnología para la conservación de la biodiversidad', que estará moderada responsables de la asociación Women Space Extremadura y en la que participarán investigadoras de la Universidad de Extremadura con una destacada trayectoria científica.

Entre las ponentes se encuentra la investigadora en el ámbito de la biología vegetal y la ecología María Vivas Conejero, cuyos trabajos se centran en el estudio de la interacción entre plantas, microbioma y factores ambientales; la profesora de Ecología y coordinadora científica nacional del Plan Complementario de Biodiversidad, María Auxiliadora Villegas Sánchez, y la investigadora Ramón y Cajal especializada en biología de la conservación Andrea Soriano Redondo.

Completan la mesa la investigadora en microbiología con experiencia en proyectos de investigación aplicada y docencia universitaria María Luisa Navarro Pérez y la investigadora en zoología y biología evolutiva, centrada en el estudio de las interacciones entre huéspedes y parásitos y su impacto en la salud y la biodiversidad Luz García-Longoria Batanete.

A través de sus intervenciones, las investigadoras compartirán su experiencia profesional y abordarán los retos actuales en la conservación de la biodiversidad, poniendo de relieve el papel de la ciencia y la tecnología como herramientas fundamentales para garantizar el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza.

La jornada concluirá con un espacio de debate abierto al público, concebido como un foro de diálogo y reflexión en torno a la ciencia, la igualdad y el futuro del planeta.

Cabe destacar que el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado el 11 de febrero por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, busca visibilizar la brecha de género existente en los ámbitos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y fomentar la participación plena y equitativa de las mujeres en estos sectores estratégicos.

En este contexto, con la celebración de este encuentro se pretende ofrecer referentes reales y cercanos a través de investigadoras que desarrollan su labor en distintos campos vinculados a la conservación de la biodiversidad.

La actividad está cofinanciada por la Unión Europea a través de los Fondos del Programa Feder Extremadura 2021-2027.