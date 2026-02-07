El Jurado La Crónica vuelve a acertar los 12 semifinalistas del Concurso de Murgas de Badajoz 2026

El Jurado La Crónica volvió a hacer pleno de aciertos en cuanto a las agrupaciones que debían pasar a la fase de semifinales del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026.

Como ya ocurriera en 2025, año en el que se instauró este tribunal alternativo y particular, han vuelto a coincidir con la valoración del jurado oficial.

Nuestros semifinalistas

Al Maridi, Water Closet, Los Camballotas, Marwan, Yo No Salgo, Los Mirinda, Las Chimixurris, Los Muraniños, A Contragolpe, Los Chungos, Los Rayanos y De Turuta Madre son las doce agrupaciones que han contado con mayor puntuación por parte del Jurado La Crónica.

Como ya se anunció cuando se comunicó la identidad de los miembros del jurado, el sistema de puntuación era sencillo, sin desgranar entre distintos aspectos, solo valoración global por cada parte del repertorio: presentación, pasodobles, cuplés + estribillos y popurrí. Cada una de estos fragmentos deben de ser votados entre 0 y 20 puntos por cada miembro del jurado, por lo que cada grupo opta a un máximo de 400 puntos.

Los mejor votados

Tras el recuento de todas las actuaciones de todas las jornadas la clasificación de este jurado particular la encabeza Al Maridi con 322 puntos, seguidos de Water Closet con 306; Los Camballotas 301; Marwan con 298 y Yo No Salgo 289. El sexto puesto está compartido porque Los Mirinda y Las Chimixurris han obtenido 284 puntos.

A continuación seguiría Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños) obtiene 279 puntos; Gitano y de Badajó (A Contragolpe) 274; Los Chungos 263; Los Rayanos 256 y De Turuta Madre 255.

A las puertas de la semifinal

Para el Jurado La Crónica, cuatro murgas han estado cerca de colarse en la siguiente ronda. Con 229 puntos se han posicionado Los Escusaos; Los Lingartos uno menos, 228; Los Mini-Folk se quedan con 222 y La Castafiore obtiene 213 puntos por parte del jurado.

En la parte más baja de la clasificación se encuentran: Sa Tersiao con 189; Los Cacos (Murga de Calamonte) con 187; Se Mace Tarde con 179; Murguer Queen con 178 y cerrando Los Deskaraos con 153 puntos.

Clasificación de las murgas participantes para el Jurado La Crónica:

Al Maridi - 322 Water Closet - 306 Los Camballotas - 301 Marwan - 298 Yo No Salgo - 289 Los Mirinda - 284 *** Las Chimixurris - 284 *** Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños) - 279 Gitano y de Badajó (A Contragolpe) - 274 Los Chungos - 263 Los Rayanos - 256 De Turuta Madre - 255 Los Escusaos - 229 Los Lingartos - 228 Los Mini-folk - 222 La Castafiore - 213 Sa Tersiao - 189 Los Cacos (Murga de Calamonte) - 187 Se Mace Tarde - 179 Murguer Queen - 178 Los Deskaraos - 153

Clasificación de las preliminares del Comba 2026 para el Jurado La Crónica. / La Crónica