Borrasca Marta
Preaviso de evacuación en Balboa: el alcalde pide calma y asegura que "se avisará con tiempo"
Pedro Martín informa a los vecinos de la pedanía que la alerta naranja continúa activa, con vigilancia constante ante posibles cambios en el temporal
Badajoz y la pedanía de Balboa siguen este viernes bajo vigilancia por el temporal. El propio alcalde del pueblo, Pedro Martín, ha informado en un comunicado de que se mantiene la alerta naranja y que el cauce de la ribera permanece estable, mientras continúan las tareas preventivas y los retenes de Policía Local y otros servicios permanecen en alerta ante cualquier cambio. En caso de que fuera necesaria una evacuación, el alcalde asegura que se avisaría con antelación y se aplicaría el plan previsto para estas situaciones.
A este escenario se suma la decisión de la Junta de Extremadura de mantener la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (PLATERCAEX) en toda la región, el instrumento director para coordinar la gestión de emergencias. En la reunión de seguimiento se ha acordado mantener las evacuaciones ya vigentes en viviendas unifamiliares del camino de Rincón de Caya y en casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, todas en el término municipal de Badajoz.
En cuanto a infraestructuras, el puente de la Autonomía continúa cerrado en la ciudad de Badajoz debido al incremento del caudal del río Guadiana, una medida que se mantiene mientras persista el riesgo asociado a la crecida.
