Los Rayanos se estrenan en el Comba con pase a semifinal de la que se caen Los Lingartos y La Castafiore

El jurado oficial del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026 ya ha hecho pública sus votaciones y se ha dado a conocer el nombre de los 12 grupos que pasan de fase en este concurso. Como ya es tradición, la pantalla informativa instalada en el paseo de San Francisco ha sido el soporte elegido para dar a conocer los nombres de las agrupaciones que, según el criterio del jurado, merecen seguir compitiendo por ser la mejor del Carnaval pacense.

Pasadas las 2.00 una cuenta atrás de 10 aparecía en la mencionada pantalla, señal de que era inminente la resolución del gran dilema.

Los semifinalistas

En el siguiente orden fueron apareciendo cada uno de los grupos clasificados:

Los Mirinda

Al Maridi

Gitano y de Badajó

Los Rayanos

Valentín, entrenador infantil

Los Chungos

Yo No Salgo

Water Closet

Marwan

Las Chimixurris

De Turuta Madre

Los Camballotas

Ese anuncio no ha sido así por casualidad. Se trata del orden de actuación para la siguiente fase. El lunes se celebrará la primera noche de semifinales. Abrirá la sesión Los Mirinda, continuará Al Maridi y A Contragolpe (Gitano y de Badajó). Y tras el descanso actuarán Los Rayanos, Los Muraniños (Valentín, entrenador infantil) y cierran la noche Los Chungos.

El martes 10 de febrero abrirá la noche la murga Yo No Salgo, continúan Water Closet y Marwan (vigente ganadora) y tras el descanso Las Chimixurris, De Turuta Madre y Los Camballotas.

Alegrías de la noche

Entre los murgueros que más han celebrado su pase han sido los componentes de De Turuta Madre. Los militares canis de Badajoz han explotado en alegría cuando han visto su nombre sobreimpresionado en la pantalla. Igual que ha ocurrido con A Contragolpe y Las Chimixurris, pese a ser habituales en la segunda ronda del Comba, suelen celebrarlo muy efusivamente. En gran parte porque solo los murgueros saben de los esfuerzos y sacrificios que les supone llegar cada año a concursar.

Varios componentes de la murga De Turuta Madre celebran su pase a semifinal del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Los Rayanos se han estrenado en el Comba con un pase a la semifinal. Bien es cierto que aunque es su primera participación con este grupo, la mayoría de sus componentes saben muy bien lo que es cantar dos y tres noches sobre las tablas del López de Ayala.

Ausencias en la segunda ronda

En muchas de las quinielas había varios nombres que bailaban. Uno de los más repetidos era el de Los Lingartos. Estos monstruos del hotel Lisboa consiguieron colarse entre los 12 mejores grupos en la pasada edición, pero en esta no han logrado hacerlo.

Los Lingartos en su pase de preliminares en el Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Tampoco han conseguido la puntuación necesaria para pasar el corte La Castafiore. Este grupo es uno de los habituales en semifinales, pero su actuación como buscadoras de joyas no ha convencido del todo al jurado. Una decepción para estas murgueras que volvían al Comba después de un año de parón.

La Castafiore durante su actuación este viernes en el López de Ayala de Badajoz. / Andrés Rodríguez

La misma decepción han vivido los componentes de Los Escusaos. Estos chicos procedentes de Valverde de Leganés han visibilizado su malestar tras no pasar de ronda con gestos serios e incluso emocionados. Habían acabado su actuación con muy buenas sensaciones porque el público había respondido muy bien, pero no han podido hacer subir a su autobús a los miembros del jurado.

Noticias relacionadas

Los Escusaos en las preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

En total, nueve murgas se quedan en el camino y disfrutarán del Carnaval de Badajoz 2026 en la calle.