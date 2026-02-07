Temporal en Badajoz
Los vecinos desalojados de las pedanías no podrán volver a casa, al menos, hasta el lunes
El alcalde mantiene la vigilancia por la crecida del Gévora y el Zapatón, confirma el cierre del Puente de la Autonomía y avisa a la pedanía de Balboa para una posible evacuación preventiva
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha actualizado este sábado la situación del temporal tras una madrugada “más tranquila de lo que esperábamos”, aunque con caudales “subiendo y estables en un nivel muy alto”.
En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha explicado que, una vez activada la alerta por lluvia y viento, la precipitación ha sido menor de lo previsto, pero el viento sí ha dejado rachas importantes y varios incidentes en la ciudad.
Incidentes por viento y cortes de tráfico
Gragera ha señalado que los problemas registrados durante la mañana han sido “los habituales” de las últimas horas: afectaciones en el arbolado y contenedores desplazados que llegaron a invadir la calzada. “Todos los servicios” han permanecido activados para retirar obstáculos “lo antes posible” y asegurar la circulación.
En movilidad, el alcalde ha confirmado que permanece cerrado el Puente de la Autonomía, lo que ha provocado congestión en el Puente de la Universidad, una situación que ha calificado de “habitual” cuando se corta una de las vías principales de conexión entre márgenes. Pese a ello, ha insistido en que el escenario general se mantiene “tranquilo dentro de lo esperado”.
Evacuaciones en marcha y aviso a Balboa
La principal preocupación, según el alcalde, se traslada a la evolución hidrológica de las próximas horas. Con el agua caída aguas arriba -especialmente en Villar del Rey y en el Gévora-, el ayuntamiento prevé que esta tarde sigan aumentando los caudales del Gévora y del Zapatón, con su efecto posterior en la confluencia con el Guadiana.
Gragera ha subrayado que Badajoz cuenta con mayor capacidad para absorber el caudal del Guadiana que los cauces más pequeños, pero ha recalcado que se mantendrá la vigilancia y que siguen activas evacuaciones “por decisión del Cecop de esta mañana”. Además, ha informado de que se está preavisando a los vecinos de la pedanía de Balboa para que estén preparados por si fuera necesario evacuar viviendas a lo largo de la tarde.
El alcalde ha apelado a la calma, pero también a la preparación: “No hay que alarmarse, pero sí estar preparados”, ha dicho, remarcando que anticiparse permite organizar una salida “más ordenada y eficaz” y atender mejor a personas con movilidad reducida o necesidades especiales.
En cuanto a la atención a posibles evacuados, ha indicado que la coordinación se realiza a través del 112, la Junta de Extremadura y el propio ayuntamiento, con una primera derivación prevista en el entorno más cercano y ampliación de plazas y espacios según necesidades. También ha agradecido la colaboración del Arzobispado de Mérida-Badajoz, que ha ofrecido recursos de camas y plazas por si fueran necesarios, y ha pedido a los vecinos que, si pueden, recurran a su red familiar o comuniquen con antelación si necesitarán alojamiento.
Por último, Gragera ha advertido de que esta noche se espera un nuevo aumento del caudal, similar al de la noche del jueves, y ha adelantado que la vuelta a casa no será inmediata: “Seguro que esta noche no van a poder volver”, afirmó, apuntando que, a día de hoy, lo más probable es que no regresen al menos hasta el lunes, a la espera de cómo evolucione la situación en los próximos días.
