Bruno Paixão y María Mercedes Pila ganan la Media Maratón Badajoz-Elvas, con casi 300 corredores

Un reto de 21 kilómetros que cruza frontera y que cada año pone a prueba las piernas y la cabeza. Cerca de 300 corredores han participado este domingo en la 34ª Media Maratón Badajoz-Elvas, una carrera exigente por su trazado y ritmo, pero también muy atractiva por su carácter internacional y el ambiente que acompaña desde la salida en Badajoz hasta la meta en Elvas.

La cita, organizada por la Cámara Municipal de Elvas con la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Badajoz, ha vuelto a convertir la mañana del domingo en un escaparate del running transfronterizo.

Rumbo a Caya

La prueba ha arrancado a las 10.30 horas desde la avenida de Huelva y ha terminado en el Estadio Municipal de Elvas sobre las 13.00 horas.En su tramo español, el itinerario ha comenzado en la avenida de Huelva y ha continuado por avenida Miguel Celdrán (en el cruce con la antigua N-V), avenida María Auxiliadora, calle Padre Tomás, avenida Tomás Romero de Castilla y Doroteo Morales Benítez. Desde ahí, la carrera ha proseguido por avenida República Dominicana, calle Santarém, Paseo Fluvial, el puente de la Universidad, y las avenidas Díaz Ambrona y de Elvas, para encarar la trasera de la antigua frontera de Caya.

A partir de ese punto, el recorrido ha seguido por la vía de servicio paralela a la autovía en dirección Lisboa, antes de adentrarse en territorio portugués hacia Elvas, en una media maratón de distancia oficial 21,098 km.

Carácter internacional

La Media Maratón Badajoz-Elvas destaca en el calendario por ser una prueba “de ida”, con salida en España y meta en Portugal, lo que obliga a corredores y acompañantes a planificar logística, ritmo y avituallamientos con un plus de estrategia. Esa singularidad, unida al atractivo de correr entre dos ciudades separadas por frontera, explica que cada edición reúna perfiles muy variados: desde quienes buscan marca, hasta quienes priorizan la experiencia de “correr de Badajoz a Elvas”.

Ganadores y podios

En lo deportivo, el triunfo masculino fue para Bruno Paixão, que se impuso con un tiempo oficial de 01:11:57. Completaron el podio Carlos Papacinza (01:12:29) y Rubén García Pinto (01:16:01), en una edición marcada por un ritmo alto desde los primeros kilómetros.

En categoría femenina, la victoria fue para María Mercedes Pila Viracocha, con 01:32:45. La pelea por las siguientes posiciones dejó un desenlace ajustado: Tina María Ramos fue segunda con 01:36:11 y Ana Belén Hermosa González tercera con 01:36:17, apenas seis segundos después.

La salida desde la avenida de Huelva (Badajoz). / Jota Granado

Más allá de los ganadores, la jornada ha vuelto a confirmar el tirón de una carrera con una gran pendiente final que exige gestionar fuerzas y cabeza hasta la entrada al Estadio de Elvas, donde se ha concentrado la llegada de los participantes.

Cabe recordar el caracter solidario de esta carrera en la que se ha guardado un minuto de silencio en la salida para mostrar el apoyo y ánimo de ambos ayuntamientos y de los clubes de atletismo popular a quienes luchan contra la enfermedad del cáncer y a todas sus víctimas.