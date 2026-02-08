La buena noticia de la semana en Badajoz

Una borrasca tras otra nos han mantenido en vilo toda la semana, por la lluvia, el viento y la crecida de ríos y arroyos en Badajoz y sus pedanías.

La situación ha mejorado y ahora toca hacer recuento de todos los daños causados. Pueden regresar a sus viviendas los vecinos de las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa (los de Río Caya, de momento no) Cuando amanezca, con la luz del día, serán conscientes de las consecuencias de los temporales.

Pero a pesar de los momentos difíciles vividos, de la desazón, de la incertidumbre, del riesgo corrido, la buena noticia sin duda es que no ha habido daños personales. Ayuntamiento y Junta de Extremadura, Policía Local y Nacional, Guardia Civil, bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Agencia de Meteorología, han actuado con una diligencia encomiable, avisando de la alerta a los posibles afectados, para que se pongan fuera de peligro ante la amenaza de la naturaleza.

Todos los recursos a su disposición para que no hubiese nadie en peligro. El sábado no fueron capaces de rescatar a una pareja que se había quedado aislada en una casa de campo Novelda. Pero no han cejado en el empeño y esta tarde del domingo ya han sido rescatados por un helicóptero y puestos a salvo. Más vale prevenir que curar y, en este caso, la prevención ha sido la mejor decisión.