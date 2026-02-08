De domingo en domingo
La buena noticia de la semana en Badajoz
A pesar de las borrascas que nos han mantenido en vilo toda la semana por el riesgo que han representado, solo ha habido daños materiales, siempre subsanables
Una borrasca tras otra nos han mantenido en vilo toda la semana, por la lluvia, el viento y la crecida de ríos y arroyos en Badajoz y sus pedanías.
La situación ha mejorado y ahora toca hacer recuento de todos los daños causados. Pueden regresar a sus viviendas los vecinos de las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa (los de Río Caya, de momento no) Cuando amanezca, con la luz del día, serán conscientes de las consecuencias de los temporales.
Pero a pesar de los momentos difíciles vividos, de la desazón, de la incertidumbre, del riesgo corrido, la buena noticia sin duda es que no ha habido daños personales. Ayuntamiento y Junta de Extremadura, Policía Local y Nacional, Guardia Civil, bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Agencia de Meteorología, han actuado con una diligencia encomiable, avisando de la alerta a los posibles afectados, para que se pongan fuera de peligro ante la amenaza de la naturaleza.
Todos los recursos a su disposición para que no hubiese nadie en peligro. El sábado no fueron capaces de rescatar a una pareja que se había quedado aislada en una casa de campo Novelda. Pero no han cejado en el empeño y esta tarde del domingo ya han sido rescatados por un helicóptero y puestos a salvo. Más vale prevenir que curar y, en este caso, la prevención ha sido la mejor decisión.