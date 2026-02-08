Gragera sobre el regreso de los desalojados: “No hay que tener prisa, porque las prisas pueden inducirnos a cometer errores”

Tras “una noche compleja”, el alcalde de Badajoz ha señalado que la mañana amanece con un escenario “mucho más tranquilo” y “estable”, con un Guadiana aún en un nivel “muy alto” pero que “va poco a poco a la baja” y, según las previsiones, seguirá descendiendo en los próximos días. Este comportamiento del río, ha indicado, podría permitir que “a lo largo del día de hoy” parte de la población desalojada pueda volver a casa, especialmente en el entorno del Rincón de Caya, siempre que la evaluación técnica lo autorice.

Sin incomunicación nocturna

El regidor ha explicado que la situación del río Gévora y Zapatón fue “mejor que ayer” y que finalmente no se produjo la temida incomunicación de las pedanías con los ejes de Badajoz porque el agua no llegó a cortar la carretera, manteniéndose durante la noche el acceso disponible “para cualquier emergencia”. Según su balance, las incidencias fueron “muy pocas”, con “solo una asistencia” en Sagrajas, de carácter leve y ordinario.

En este punto, ha agradecido a la Junta de Extremadura y al dispositivo sanitario desplegado por el apoyo preventivo a los vecinos de las pedanías, destacando que “afortunadamente no ha sido necesario”.

Evaluación de los caudales

En Valdebotoa, se registró una punta de caudal de aproximadamente 550 m³/s en torno a las 23.30 horas de este sábado. Este valor no fue superior debido a que no coincidieron las puntas de los ríos Gévora y Zapatón, ya que afortunadamente se produjo un decalaje aproximado de dos horas entre ambas.

En Badajoz, el río Guadiana alcanzó en el azud un caudal ligeramente superior a 2.400 m³/s alrededor de las 4.00 de la madrugada del sábado al domingo. Actualmente, el caudal se mantiene estable, condicionado principalmente por las aportaciones de los ríos Gévora y Guerrero, con una tendencia de descenso gradual, que será lenta.

Recuperar "cierta normalidad"

El ayuntamiento ha activado una evaluación “durante toda la mañana” y “toda la tarde” para revisar el estado de los cauces y, sobre todo, la seguridad real de los accesos. El alcalde ha señalado que se ha solicitado información a la Confederación Hidrográfica para conocer “qué podemos esperar” y “cuánto tiempo debemos esperar” hasta que el acceso a las viviendas sea seguro.

El objetivo, ha insistido, es que los vecinos puedan volver “en cuanto podamos”, comprobar el estado material de viviendas, parcelas, cortijos y recuperar “cierta normalidad”, aunque ha reconocido que aún “no sabemos cuándo va a ser”.

El albergue sigue abierto

En su declaración, Gragera ha recalcado que los recursos municipales continúan operativos: “sigue abierto el albergue” y se mantienen a disposición de las personas desalojadas los servicios habilitados.

La clave, ha subrayado, es evitar riesgos innecesarios en el retorno: aunque los cauces estén bajando, “no sabemos cómo están los caminos de acceso” y no se quiere que nadie entre con vehículos y luego no pueda salir, obligando a movilizar servicios de emergencia y poniendo en riesgo tanto a la población como a los equipos de rescate. De ahí su mensaje central: "no hay que tener prisa, porque las prisas a veces pueden inducirnos a cometer errores".

El alcalde ha cerrado con un agradecimiento a la Junta de Extremadura, la Delegación del Gobierno, los servicios municipales (incluida la Policía Local, Protección Civil y Bomberos) y a los vecinos “por su comportamiento ejemplar”.

También ha señalado que las previsiones de AEMET apuntan a una reducción importante de las lluvias en las próximas jornadas, lo que ayudaría a ir recuperando progresivamente la normalidad.