"Somos nativos del Guadiana, estamos acostumbrados a que el agua entre en las casas": vecinos del Camino Viejo de San Vicente

En la casa de Rodrigo, la madrugada no trajo silencio, trajo llamadas. “La vecina me llamó porque estaba entrando el agua en el corral”. Botas de goma, linterna y el mismo ritual de siempre para quienes viven pegados al Guadiana: comprobar hasta dónde sube, mover lo que se pueda y esperar a que pare de llover.

En el Camino Viejo de San Vicente de Badajoz, donde las casas bajas quedan prácticamente a la orilla, el temporal ha dejado patios convertidos en balsas, herramientas y muebles mojados, y una mezcla extraña de resignación y cansancio.

Rodrigo en el patio donde guarda dos perros. / Jota Granado

Rodrigo vive en la avenida Carolina Coronado, pero tiene un patio junto al parque del Río, con animales: “Tengo aquí dos perros y vengo todos los días… ahora que me he jubilado estoy aquí siempre con ellos”. Anoche no hizo falta despertador: “A las cuatro de la mañana estaba ya aquí”. Cuando llegó, calcula “unos 40 centímetros de agua, me cubría las botas”. Y se fijó en un símbolo: "Esa figura donde pone Badajoz en la orilla estaba prácticamente cubierta”. A su juicio, esta vez ha sido más que en 2022.

La orilla del río Guadiana. / Jota Granado

50 años mirando al río

Juan Moreno es otro de los vecinos de la calle. “Nosotros estamos acostumbrados. Llevamos 50 años aquí viviendo. No es la primera vez”. Recuerda que hace cuatro la situación fue similar y que, aunque él se mantiene tranquilo, “hay casas por debajo de la suya en las que sí ha entrado el agua”. “Somos nativos del Guadiana”, dice, pero no con orgullo sino como quien asume una realidad que nunca termina de solucionarse.

La humedad

Manuel Caña enseña el patio: agua por todas partes. Electrodomésticos, herramientas, mesas, sillas… todo encharcado. “Lo de valor lo he subido a la planta de arriba”, explica. Pero su preocupación es la humedad. “Siento pena por la humedad que no se va de ninguna manera”. En este tipo de viviendas, el problema no acaba cuando baja el río: queda el suelo mojado, el olor, las paredes que tardan semanas en secar y el daño invisible que se acumula año tras año.

El patio de Manuel, inundado por la crecida del Guadiana. / Jota Granado

"Esto siempre que llueve pasa"

Lo que más duele, insisten, es la repetición. “Esto siempre que llueve, pasa. Estamos acostumbrados”. Y cuando se les pregunta qué pedirían para que no ocurra, solo dicen que "hay que arreglarlo". Hablan de soluciones para que el agua no vuelva a colarse por los mismos puntos, de mejoras que eviten que el Guadiana convierta cada temporal en una amenaza.

"No dormimos en toda la noche"

En la calle de atrás, Micaela pasea como cada domingo. Lleva más de 50 años viviendo en la zona con su marido. Reconoce que, aunque están habituados, esta vez la tensión se ha notado especialmente: “Nerviosa, porque esto no se ha visto nunca. El puente lleva ya más de 24 horas cerrado y no dormimos en toda la noche”.

Aun así, cuenta que la mayoría de vecinos no se ha ido. Solo una excepción por precaución: una mujer mayor, “la del 42”, con movilidad reducida, se marchó con su hija: “Está impedida, anda con un andador…”.

Micaela en el Camino Viejo de San Vicente. / Jota Granado

En el Camino Viejo de San Vicente, el temporal no solo deja agua: deja desgaste. Los vecinos miran al cielo y coinciden: “A ver si deja ya de llover”.