Reabierto el puente de la Autonomía y autorizado el regreso de los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa

Badajoz empieza a recuperar la normalidad tras el episodio de lluvias y crecidas que ha obligado a activar medidas preventivas en la capital pacense y sus pedanías. Según ha comunicado el alcalde, Ignacio Gragera, en uno de sus últimos mensajes en redes sociales, ya está abierto el Puente de la Autonomía, una reapertura especialmente significativa después de que la infraestructura haya permanecido más de 24 horas cerrada por seguridad ante el aumento del caudal del río Guadiana.

El corte del puente se adoptó como medida preventiva en el contexto del temporal y la vigilancia de los niveles del río, para evitar riesgos tanto para la circulación como para la propia infraestructura. En esos días, las autoridades insistieron en la recomendación de limitar desplazamientos y extremar la precaución, con afecciones también en carreteras y vías secundarias de la provincia.

Buena noticia para las familias evacuadas

Junto a la reapertura del puente, el alcalde ha anunciado otra decisión especialmente esperada: se autoriza la vuelta a casa de las personas desalojadas en las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa, que tuvieron que abandonar sus viviendas el miércoles por la evolución de los cauces y el riesgo de inundación o incomunicación.

Para estas familias, el regreso supone un alivio enorme. Los vecinos evacuados han vivido días de incertidumbre y, algunos han pasado tres y cuatro noches fuera de sus hogares, pendientes de cuándo podrían volver con garantías. En la práctica, la autorización significa retomar la rutina, comprobar el estado de las viviendas y recuperar la tranquilidad tras un episodio especialmente tenso para las zonas más expuestas.

Las evacuaciones en estas zonas se enmarcaron en la vigilancia del río Gévora y otros puntos sensibles, con avisos preventivos y decisiones adoptadas conforme evolucionaba la situación hidrológica.

Pendientes del río Caya

Pese a la mejora, el ayuntamiento mantiene la prudencia. En su mensaje, Gragera señala que el dispositivo municipal sigue atento a la evolución del río Caya para poder regresar a la normalidad total, especialmente en áreas donde la crecida puede generar complicaciones en accesos o caminos y en puntos cercanos a confluencias.

Actualización del Ayuntamiento de Badajoz. / Cedida

Los servicios municipales y de emergencia continúan monitorizando la situación en coordinación con los distintos operativos desplegados durante el temporal, a la espera de que la tendencia se consolide y no sea necesario reactivar restricciones.

Asimismo, el ayuntamiento informa de que está abierto el acceso a Gévora y el resto de las pedanías a través de la carretera Ex-209.

A pesar de estos avances y por precaución, permanecen cerrados los parques del río, el de La Legión, los del Rivillas y el Calamón y la Alzaba y zonas arboladas de la ciudad. Se recomienda no transitar por el entorno de los ríos y riberas.