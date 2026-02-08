Segunda victoria consecutiva: Cambalada vuelve a reinar en la Tamborada del Carnaval de Badajoz

La comparsa Cambalada ha vuelto a situarse en lo más alto de la Tamborada del Carnaval de Badajoz al proclamarse vencedora de la edición de 2026, revalidando así el triunfo conseguido el pasado año y consolidándose como una de las formaciones más destacadas del panorama carnavalero pacense.

El certamen se celebró anoche, como marca la tradición, en las instalaciones de Ifeba, donde se dieron cita nueve comparsas, tres menos que en la edición anterior. A pesar de la reducción en el número de participantes, el concurso volvió a congregar a un numeroso público que llenó el pabellón y respondió con entusiasmo a cada una de las actuaciones.

El orden de actuación estuvo protagonizado por Los Caretos Salvavidas, Umsuka Imbali, Los Pío-Pío, Vaivén, Moracantana, Los Desertores, La Bullanguera, Cambalada e Infectos Acelerados.

El público durante el certamen de percusión. / La Crónica

Meigas, rituales y percusión

Entre todas ellas, Cambalada partía como una de las grandes favoritas tras su victoria en la pasada edición. La comparsa volvió a subir al escenario con la intención clara de defender el título, presentando una propuesta basada en un universo de meigas, rituales y conjuros, que logró captar la atención tanto del jurado como del público desde los primeros compases.

El jurado tuvo en cuenta aspectos como la interpretación, la calidad musical, la coordinación entre los componentes y la puesta en escena, factores que resultaron decisivos para otorgar el primer premio a Cambalada. El segundo puesto fue para La Bullanguera, mientras que Vaivén completó el podio con la tercera posición.

La clasificación final se completó con Moracantana en cuarta posición, seguida de Umsuka Imbali, Los Desertores, Los Pío-Pío, Caretos Salvavidas e Infectos Acelerados.

Tamborada en Ifeba. / Andrés Rodríguez

La Tamborada vuelve así a reafirmarse como uno de los eventos más esperados por las comparsas y los aficionados al carnaval, funcionando como una auténtica antesala del Carnaval de Badajoz y como escaparate del trabajo que las agrupaciones desarrollan a lo largo de todo el año, tanto en lo musical como en lo artístico.