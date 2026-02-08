Los vecinos desalojados por el temporal en Badajoz siguen sin poder volver a casa

Después de tres noches fuera de casa -y en algunos casos cuatro-, los vecinos desalojados en Badajoz continúan hoy sin poder regresar a sus viviendas y sin la certeza de que podrán hacerlo a lo largo de la jornada, a la espera de la evaluación del CECOP, el Centro de Coordinación Operativa que analiza la situación en Extremadura ante las intensas lluvias y las alertas activadas.

El Ayuntamiento de Badajoz ha emitido una actualización este domingo sobre la evolución de los cauces tras la crecida registrada durante la noche. Según el comunicado municipal, el Rivillas y el Calamón han subido "de manera rápida e imprevista", aunque sin riesgo para las personas, y en estos momentos "permanecen estables".

En cuanto al Río Guadiana, el consistorio señala que mantiene un nivel "muy elevado", pero también estable. Durante la noche, además, "las pedanías de Badajoz no se han visto incomunicadas en ningún momento".

El ayuntamiento insiste en la máxima precaución y recomienda no transitar por el entorno de ríos y riberas, así como seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

Reunión del CECOP y estado de los desalojos

En paralelo a este parte municipal, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en su último mensaje difundido en redes sociales, ha informado de que se mantiene el desalojo en Rincón de Caya, Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa. Durante el día se continuará con la evaluación de la situación para decidir si las personas desalojadas pueden regresar a sus viviendas.

Por otro lado, el alcalde ha señalado que decae el desalojo voluntario en Gévora, Sagrajas y Novelda, al mejorar las condiciones.

En el apartado de movilidad, se confirma que el acceso N-523/EX-209 se encuentra abierto, después de los cierres preventivos comunicados anteriormente. Aun así, el ayuntamiento recuerda que el estado de accesos y vías puede cambiar en función de la evolución del caudal y las incidencias puntuales. Gragera confirma además, que por el momento, se mantiene el cierre del Puente de la Autonomía.

El río Guadiana a su paso por Badajoz. / Rebeca Porras

Normalidad educativa

En el ámbito educativo, el último parte trasladado por el alcalde indica que habrá clases mañana en toda Extremadura, manteniéndose la actividad lectiva con normalidad. Cabe recordar que el este pasado jueves la Consejería de Educación emitía un comunicado en el que informaba que la jornada lectiva quedaba suspendida el viernes debido a las inclemencias climáticas tras el paso de la borrasca. La suspensión de clases afectó a centros educativos de Gévora, Valdebótoa, Sagrajas, Novelda, Balboa o el Centro de Educación Especial Los Ángeles, ubicado en la carretera de Cáceres.

Medidas vigentes y aviso a la ciudadanía

El consistorio confirma que "se mantienen las medidas adoptadas hasta el momento" y reitera el llamamiento a la responsabilidad: evitar zonas inundables, no acercarse a márgenes y pasos de agua, y atender siempre a los avisos oficiales.