EN DIRECTO | Vive la primera semifinal del Concurso de Murgas de Badajoz 2026 minuto a minuto

La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes 13 con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.

Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.

21 agrupaciones competían sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final. 12 han sido las murgas semifinalistas y desde este lunes 9 de febrero se afanarán en conquistar al jurado para cantar tres veces en el concurso.

El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.

Orden de actuación de semifinales:

Lunes 9:

Los Mirinda

Al Maridi

Gitano y de Badajó (A Contragolpe)

Los Rayanos

Valentín, entrenador infantil

Los Chungos

Martes 10:

Yo No Salgo

Water Closet

Marwan

Las Chimixurris

De Turuta Madre

Los Camballotas

José Luis Lorido, presentador del Comba 2026, en el vestíbulo del López de Ayala de Badajoz. El responsable de la labor de presentación y conducción de todo el Concurso Oficial de Murgas de Badajoz es José Luis Lorido, locutor de la cadena COPE. Ya tuvo este honor hace unos 12 años y en esta edición, que su murga no concursa, da un paso al lado en las tablas para que, desde bambalinas, presente cada agrupación. Afirma que ha tomado su función en el concurso como animador y procura "romper el hielo antes de que se suba el telón".

Últimos preparativos para semifinal El teatro López de Ayala de Badajoz se prepara para acoger uno de los momentos más seguidos del año, las semifinales del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz. Los técnicos ultiman los preparativos para que todo esté listo para alzar el telón en 30 minutos.