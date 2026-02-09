Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO | Vive la primera semifinal del Concurso de Murgas de Badajoz 2026 minuto a minuto

Sigue lo que ocurre en el teatro López de Ayala con todo lujo de detalles

Los Mirinda en la primera preliminar del Comba 2026.

Los Mirinda en la primera preliminar del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Jonás Herrera

Jonás Herrera

Badajoz

La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes 13 con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.

Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.

21 agrupaciones competían sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final. 12 han sido las murgas semifinalistas y desde este lunes 9 de febrero se afanarán en conquistar al jurado para cantar tres veces en el concurso.

El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.

Orden de actuación de semifinales:

Lunes 9:

  • Los Mirinda
  • Al Maridi
  • Gitano y de Badajó (A Contragolpe)
  • Los Rayanos
  • Valentín, entrenador infantil
  • Los Chungos

Martes 10:

  • Yo No Salgo
  • Water Closet
  • Marwan
  • Las Chimixurris
  • De Turuta Madre
  • Los Camballotas
