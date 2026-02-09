En Directo
Comba 2026
EN DIRECTO | Vive la primera semifinal del Concurso de Murgas de Badajoz 2026 minuto a minuto
Sigue lo que ocurre en el teatro López de Ayala con todo lujo de detalles
La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes 13 con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.
Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.
21 agrupaciones competían sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final. 12 han sido las murgas semifinalistas y desde este lunes 9 de febrero se afanarán en conquistar al jurado para cantar tres veces en el concurso.
El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.
Orden de actuación de semifinales:
Lunes 9:
- Los Mirinda
- Al Maridi
- Gitano y de Badajó (A Contragolpe)
- Los Rayanos
- Valentín, entrenador infantil
- Los Chungos
Martes 10:
- Yo No Salgo
- Water Closet
- Marwan
- Las Chimixurris
- De Turuta Madre
- Los Camballotas
¿Quién está detrás de la presentación del Comba 2026?
El responsable de la labor de presentación y conducción de todo el Concurso Oficial de Murgas de Badajoz es José Luis Lorido, locutor de la cadena COPE. Ya tuvo este honor hace unos 12 años y en esta edición, que su murga no concursa, da un paso al lado en las tablas para que, desde bambalinas, presente cada agrupación.
Afirma que ha tomado su función en el concurso como animador y procura "romper el hielo antes de que se suba el telón".
Puedes leer la entrevista aquí.
Últimos preparativos para semifinal
El teatro López de Ayala de Badajoz se prepara para acoger uno de los momentos más seguidos del año, las semifinales del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz.
Los técnicos ultiman los preparativos para que todo esté listo para alzar el telón en 30 minutos.
Orden de actuación de la primera semifinal
Seis murgas actuarán en cada una de las dos semifinales que se celebran este lunes y martes con el objetivo de llegar con la máxima puntuación al viernes 13, día de la Gran Final.
Este lunes actúan las siguientes agrupaciones:
- Los Mirinda
- Al Maridi
- Gitano y de Badajó (A Contragolpe)
- Los Rayanos
- Valentín, entrenador infantil
- Los Chungos
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- Última hora del temporal en Badajoz: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos
- Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
- Badajoz espera hasta 40 litros de precipitaciones entre las 9.00 y las 12.00 de este sábado
- Cortado el acceso al puente de la Autonomía en Badajoz
- Última hora: el alcalde de Badajoz no cree que hoy viernes haya problemas por la lluvia, pero sí mañana sábado con los desembalses
- El Guadiana desborda protagonismo: el buen tiempo devuelve a los pacenses al río
- Somos nativos del Guadiana, estamos acostumbrados a que el agua entre en las casas': vecinos del Camino Viejo de San Vicente