El Gévora rompe su mala racha a base de penaltis

El Gévora volvió a sonreír lejos de casa después de varias jornadas sin saborear un triunfo. El conjunto verdinegro se impuso por 1-3 en su visita al Montehermoso en un encuentro competido, de alternativas, y que exigió a los de Martín Fernández una buena dosis de paciencia para remontar el tanto inicial de los locales.

El arranque no pudo ser más incómodo para los pacenses. En la primera aproximación con verdadero peligro, Zambrano acertó a batir a Fran Fernández y adelantó al cuadro cacereño cuando apenas se habían asentado los equipos sobre el césped. Lejos de descomponerse, el Gévora reaccionó con rapidez y encontró el empate apenas ocho minutos más tarde. Isma Perera transformó un penalti que devolvía la igualdad y abría de nuevo el partido.

La primera mitad transcurrió con equilibrio. Los visitantes daban sensación de mayor profundidad, pero el orden del Montehermoso impedía que el choque se inclinara hacia uno u otro lado. Todo quedaba pendiente para el segundo acto.

Tras el descanso, el Gévora dio un paso al frente. Apretó en campo rival y buscó con insistencia el gol, aunque también tuvo que emplearse su guardameta para evitar que los locales recuperaran la delantera. El punto de inflexión llegó a un cuarto de hora para el final. El Montehermoso se quedó con un hombre menos y el árbitro señaló una nueva pena máxima. Bachuri no falló y puso por delante a los suyos.

Con el rival tocado, el cuadro pedáneo terminó de cerrar el duelo poco después. Josito, también de penalti, firmó el 1-3 definitivo y aseguró tres puntos de enorme valor. El triunfo permite al Gévora mantenerse firme en la pelea por el descenso antes de recibir la próxima jornada al Jaraíz en el Municipal.