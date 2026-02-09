La huelga de maquinistas causa confusión en la estación de tren de Badajoz: "No nos dan soluciones, ni siquiera un billete de autobús"

Los maquinistas de Renfe han protagonizado este lunes una jornada de huelga en defensa de sus condiciones laborales, una movilización que ha afectado a las conexiones ferroviarias de Extremadura. La protesta, convocada por los sindicatos del sector, ha dejado algunos trayectos cancelados o con importantes retrasos.

Lo que debía ser un lunes rutinario de desplazamientos hacia Mérida, Cáceres o los pueblos de la provincia, se ha convertido en una espera para decenas de usuarios en Badajoz. La queja es unánime: la falta de transporte alternativo por carretera.

Entre los afectados se encuentra un joven viajero que trataba de regresar a su pueblo en el tren de las 14.20 horas. "Me han avisado diez minutos antes de salir el tren que se reatrasaba una hora y media" lamenta visiblemente molesto. Para los viajeros es un obstáculo llegar a casa: "No nos dan ninguna solución, ni un billete de autobús, ni nada. Solo nos queda tener paciencia" relata Pedro sin más remedio que esperar.

"Apoyo la causa, pero pierdo clase"

La situación ha sido especialmente crítica para los estudiantes que residen en Badajoz, pero realizan sus estudios en Mérida. Es el caso de Ángel otro joven afectado, que a pesar de mostrarse comprensivo con las reivindicaciones de los trabajadores, apoya la causa y asegura que esto le va a perjudicar en su formación académica.

"Me ha perjudicado bastante porque voy a llegar tarde en mi horario lectivo y no tengo nada para justificarlo", explica. Al igual que el resto de pasajeros, critica la gestión de la información: "La única solución es esperar una hora, y me da la sensación de que ni ellos saben si el tren va a llegar".

El miedo a quedarse parado en Mérida

Algunos ni se han atrevido a subirse al tren. Es el caso de Jose María, un usuario asiduo que utiliza el tren prácticamente a diario para desplazarse a Mérida por motivos personales. Este lunes José María ha decidido no viajar, no se ha arriesgado a montarse en el tren por miedo a quedarse "tirado" en Mérida y no tener garantía de un tren de regreso a Badajoz por la tarde.

"Aquí pasa todos los días". Jose un vecino de Badajoz que acude cada día a la terminal a comprar el periódico confirma que el ambiente es inusual: "Hoy se ve menos gente, la cosa está floja", comenta mientras observa la entrada del edificio, no sabe si será por el parón. Conocedor de los ritmos de la estación, este vecino señala que, huelga aparte, los problemas en la infraestructura ferroviaria son el pan de cada día en Extremadura. "El tren que viene de Madrid, tiene que llegar a la 13.30 y suele llegar a las 14.00; eso pasa casi todos los días", apunta con resignación, vinculando la jornada de hoy a los problemas estructurales que arrastra desde hace años.

Desconvocatoria desde este martes

A media tarde de este lunes, el sindicato de maquinistas ha anunciado la desconvocatoria de la huelga tras alcanzar un acuerdo de mínimos con la dirección de la empresa. Aunque la noticia llegó demasiado tarde para quienes ya habían perdido la mañana o habían renunciado a sus desplazamientos.