La humedad y los resbalones marcan la primera mañana de pruebas físicas para la Policía Local en La Granadilla

“Es una vergüenza”. Así han definido el estado de las instalaciones algunos de los opositores que hoy realizaban sus pruebas físicas a la policía local en Extremadura en el pabellón de La Granadilla, en Badajoz.

Tras una prueba teórica que se llevó a cabo en octubre del pasado año, 210 aspirantes de toda la región inician este lunes 3 jornadas de pruebas físicas. 68 de ellos conseguirán la plaza, aún quedando todavía el test psicotécnico. Esta primera jornada les ha tocado al primer tercio de opositores, 70 personas que han realizado 3 tipos de pruebas: una prueba de agilidad en formato circuito, una de dominadas (suspensión en barra en el caso de las mujeres) y finalmente una de resistencia.

Unas pruebas con mucha polémica

Sin embargo, las sensaciones generales de los aspirantes han sido muy negativas. “Hay muchísima humedad y el pabellón no se adhiere bien a las zapatillas y estamos teniendo problemas con el agarre”, explica Javi, uno de los pacenses que han realizado las pruebas.

Los instructores de las pruebas han defendido el estado de la pista: “Las instalaciones están en óptimas condiciones. Son los aspirantes los que deben de traer el material adecuado”, explica una de las instructoras. Una negación que ha indignado a los opositores. Muchos, como Mario, han hecho hincapié en el estado resbaladizo del suelo: “Está habiendo muchos nulos de personas que sé que en sus entrenamientos han hecho puntuaciones muy altas. Nosotros estamos acostumbrados a hacer estos ejercicios en otro tipo de pista”.

Opositores, momentos antes de las pruebas / Alex Mateos

Las dos caras de la moneda

Sin embargo, la mañana también ha dejado cabida a celebraciones. Personas como Gloria, que llevaba dos años entrenando cinco días a la semana y que hoy ha salido del polideportivo corriendo para abrazar a sus seres queridos: “Muy contenta, porque me ha salido genial. Las sensaciones no eran buenas porque el tiempo no acompañaba, pero si hay un trabajo previo detrás, todo sale”. Con respecto al estado de la pista, Gloria admite que con la humedad resbalaba, pero también aclara que “estamos en igualdad de condiciones todo el mundo”.

Tras esta agitada primera jornada de pruebas físicas, los instructores deberán hacer frente a dos mañanas más. A lo largo de la semana, la humedad en Badajoz va a seguir oscilando en torno al 90% por lo que se espera que la polémica continúe.

De las 68 plazas ofertadas, 22 vacantes serían para agentes en la ciudad de Badajoz, que actualmente cuenta con 207 efectivos. Las otras 46 se dividirían entre otros 24 municipios de la región.