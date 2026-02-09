El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local

Manuel Remedios, el joven de Badajoz que ha sido encontrado sin vida en el río esta madrugada, se habría escondido bajo uno de los arcos del puente de Palmas tras huir de la policía local.

Así lo aseguran a este diario fuentes conocedoras del caso, que explican que una patrulla le dio el alto la noche del sábado cuando circulaba en un patinete por el entorno de la rotonda de los Poetas (conocida como los Cabezones), pero no se detuvo y continuó la marcha. Los agentes lo persiguieron y durante la huida perdió el patinete -no está claro si lo abandonó o fue supuestamente un golpe con el coche policial lo que hizo que se cayera-, por lo que siguió su fuga a la carrera, hasta que se le perdió la pista.

Al parecer, el joven, que tenía 26 años, para tratar de evitar ser localizado habría terminado escondiéndose en uno de los ojos del puente de Palmas -en la parte más próximo al parking de autocaravanas de la margen derecha-, donde fue hallado por familiares y amigos pasada la medianoche del domingo, sumergido en el agua y ya fallecido.

Tras las borrascas, el caudal del Guadiana ha aumentado notablemente y la temperatura del agua es muy baja. "Los amigos vieron primero su chaqueta y luego el cuerpo, en el segundo arco del puente Palmas; lo sacaron a la orilla, pero ya no se podía hacer nada. Se metió para esconderse, pero con la crecida ya no salió", relata un conocido de la víctima.

Por ahora, no ha trascendido si la policía local dio el alto al joven por alguna maniobra que realizó con el patinete o por otro motivo.

Bajo investigación

Ni la Policía Nacional ni la Local confirman este relato y se limitan a señalar que el caso está bajo investigación.

En principio, según testimonios recogidos por este medio, se descarta la intervención de terceras personas en la muerte de Manuel Remedios, que podría deberse a una hipotermia, aunque será la autopsia -el cadáver ya está en el Instituto de Medicina Legal- la que determine las causas exactas.

Consternación en La cañada-Moreras

La muerte del joven en estas trágicas circunstancias ha causado gran consternación en la barriada de La Cañada- Moreras, donde residía junto a su madre y otro familiar. "Era muy conocido por todos. Es un drama", asegura un vecino. Manuel Remedios tenía un hijo de apenas dos años y en estos momentos estaba en paro.

El paradero del joven se desconocía desde las once de la noche del sábado. Según un amigo, lo había visto por última vez en el parque del río, en el entorno del puente de Palmas. Por eso, familiares y amigos centraron su búsqueda en esta zona desde el primer momento, que rastrearon con linternas hasta encontrar su cuerpo.

La voz de alarma por su desaparición ya se había dado a través de las redes sociales la misma noche del sábado y posteriormente se denunció en la comisaría de la Policía Nacional.