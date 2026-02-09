Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Encuentran el cuerpo del joven desaparecido en Badajoz.

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz

Manuel Remedios tenía 26 años y fue visto por última vez el sábado a las 23.00 horas

Reabierto el puente de la Autonomía y autorizado el regreso de los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa

Las familias desalojadas ya pueden volver a sus viviendas tras cuatro noches fuera. Por precaución, hay parques que permanecen cerrados

Maire cumple 15 años tejiendo tribu en Badajoz: "No importa cómo alimentes a tu bebé, importa que no estés sola"

Tras una necesidad de apoyo, el grupo ha ido evolucionando para ofrecer reuniones mensuales donde se tratan temas como la falta de información, los partos complicados o los mitos sobre la maternidad

Bruno Paixão y María Mercedes Pila ganan la Media Maratón Badajoz-Elvas, con casi 300 corredores

La prueba ha arrancado con un minuto de silencio por la lucha contra el cáncer y en recuerdo de quienes ya no están

'Los Escusaos', con 1.375 puntos, se quedan a las puertas de la semifinal

El Ayuntamiento de Badajoz confirma que las entradas para la siguiente fase del concurso, ya están agotadas

