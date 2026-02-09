Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de febrero
Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
Manuel Remedios tenía 26 años y fue visto por última vez el sábado a las 23.00 horas
Reabierto el puente de la Autonomía y autorizado el regreso de los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa
Las familias desalojadas ya pueden volver a sus viviendas tras cuatro noches fuera. Por precaución, hay parques que permanecen cerrados
Maire cumple 15 años tejiendo tribu en Badajoz: "No importa cómo alimentes a tu bebé, importa que no estés sola"
Tras una necesidad de apoyo, el grupo ha ido evolucionando para ofrecer reuniones mensuales donde se tratan temas como la falta de información, los partos complicados o los mitos sobre la maternidad
Bruno Paixão y María Mercedes Pila ganan la Media Maratón Badajoz-Elvas, con casi 300 corredores
La prueba ha arrancado con un minuto de silencio por la lucha contra el cáncer y en recuerdo de quienes ya no están
'Los Escusaos', con 1.375 puntos, se quedan a las puertas de la semifinal
El Ayuntamiento de Badajoz confirma que las entradas para la siguiente fase del concurso, ya están agotadas
