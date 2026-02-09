Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Manuel Remedios tenía 26 años y fue visto por última vez el sábado a las 23.00 horas

Las familias desalojadas ya pueden volver a sus viviendas tras cuatro noches fuera. Por precaución, hay parques que permanecen cerrados

Tras una necesidad de apoyo, el grupo ha ido evolucionando para ofrecer reuniones mensuales donde se tratan temas como la falta de información, los partos complicados o los mitos sobre la maternidad

La prueba ha arrancado con un minuto de silencio por la lucha contra el cáncer y en recuerdo de quienes ya no están

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Badajoz confirma que las entradas para la siguiente fase del concurso, ya están agotadas